Erceg se prisjetio incidenta s Livajom i otkrio što misli o Garciji: "Izgladili smo sve odmah"

Nogometaš Gorice Ante Erceg (36) gostovao je u emisiji "Sport Nedjeljom", gdje je govorio o bivšem treneru iz Istre i današnjem strategu Hajduka Gonzalu Garciji (42). Posebno se dotaknuo Garcijina načina rada te odnosa i kompatibilnosti s kapetanom Hajduka Markom Livajom (32).

"Imao je krug igrača kojima je vjerovao"

Erceg je Garciju opisao kao trenera s jasnom vizijom i pristupom u kojem se oslanja na određeni broj igrača.

Prema njegovim riječima, dok je vodio Istru, Garcia je imao jezgru od "13-14 nogometaša" kojima je potpuno vjerovao, dok su ostali bili u drugom planu. Istaknuo je i kako je takav model razumljiv, pogotovo u klubu s užim izborom kvalitetnih rješenja.

Dodao je kako je u Splitu Garcia na početku mandata morao procijeniti na koga može računati, jer Hajduk, smatra Erceg, ipak raspolaže većom kvalitetom.

Govoreći o osobnom iskustvu, Erceg je naglasio da je s Garcijom imao jednostavan i korektan odnos, te da je trener znao iz igrača izvući maksimum.

Prisjetio se i druženja izvan treninga – od zajedničkog padela do odlazaka na pivo – uz napomenu da Garcia različito motivira različite karaktere. Nekoga, kaže, treba "nagaziti", opsovati i dodatno podići da bi reagirao, dok je s njim to bilo drugačije, jer je dobio više slobode.

Zašto Livaji ne odgovara Garcijin stil?

Erceg smatra da je ključ u profilu igrača i zahtjevima sustava. Objasnio je da ni on ni Livaja nisu tip nogometaša koji stoje statično i "navlače" stopere na sebe.

Livaja, ističe Erceg, voli imati loptu u nogama i sudjelovati u kreaciji, dok se Garcijin stil više oslanja na posjed u kojem stoperi i vezni imaju najveći udio lopte. U takvim okolnostima, tvrdi Erceg, lopta rjeđe dolazi do napadača u završnici, kao što je dolazila prijašnjih sezona, pa se na terenu javlja nervoza.

Usporedio je to i sa sobom: kad je previše "lutao", spuštao se po loptu i tražio prostor, Garcia to nije pretjerano odobravao, ali mu je, kaže, tolerirao jer je znao zabiti gol.

Incident iz 2023.: "Odmah smo izgladili"

Na kraju se Erceg osvrnuo i na sukob s Livajom iz 2023. godine, kada su igrali Istra i Hajduk. Tvrdi da u gužvi i adrenalinu nije ni shvatio tko ga je primio za vrat, te da kontakt nije bio jak.

Naglasio je da su nakon utakmice situaciju brzo riješili i da među njima nema nikakvog problema, uz komentar da je i sam u karijeri znao u žaru borbe reagirati slično.