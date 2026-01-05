Close Menu

Englezi Torcidu i BBB stavili u svjetski vrh: Hrvatske tribine u Top 3 ultras scene

Donosimo širi popis navijačkih skupina

Engleski sportski portal GiveMeSport uvrstio je Torcidu i Bad Blue Boyse među tri najbolje ultra navijačke skupine na svijetu, odmah iza navijača Legije Varšava. Na ljestvici su ispred mnogih europskih i južnoameričkih "teškaša", poput Galatasaraya, Milana i River Platea.

Prema obrazloženju, rangiranje se temelji na kriterijima poput utjecaja na atmosferu na stadionu, koreografija i glasne podrške, ali i šireg dojma koji navijačke skupine ostavljaju u javnosti.

Torcida: "Tradicija od 1950. i reputacija koja prelazi granice"

Torcida, najvatrenija navijačka skupina Hajduka, zauzela je drugo mjesto. U opisu se naglašava njezina dugovječnost i činjenica da se smatra jednom od najstarijih organiziranih navijačkih skupina u Europi, uz podsjetnik da je inspiracija za osnivanje došla iz atmosfere sa Svjetskog prvenstva u Brazilu 1950.

Posebno se ističe temperament i način na koji Torcida zna izraziti nezadovoljstvo, uz podsjetnik na incident nakon jednog derbija kada je dio navijača ušao na teren, a potom su zabilježeni neredi i izvan stadiona.

Odmah iza Torcide, na trećem mjestu, našli su se Bad Blue Boys. U opisu se navodi prepoznatljiva slika s Maksimira – "more plavetnila" – te snažan identitet skupine koja je desetljećima simbol Dinamove tribine.

Uz tribinsku podršku, spominju se i aktivnosti izvan stadiona, poput angažmana u kriznim situacijama i javnih poruka solidarnosti, što se u tekstu navodi kao dio šireg utjecaja navijačke skupine.

Top 10 prema GiveMeSportu

Prema objavljenom poretku, lista izgleda ovako:

  1. Legia Varšava
  2. Hajduk Split (Torcida)
  3. Dinamo Zagreb (Bad Blue Boys)
  4. Galatasaray
  5. AC Milan
  6. Sparta Prag
  7. Marseille
  8. River Plate
  9. Crvena zvezda
  10. Fenerbahče

