Engleski jezik Ivane Knoll nije se baš svima svidio: "Sve je dobro Ivana, samo..."

Naša najpoznatija navijačica Ivana Knoll gostovala je u emisiji slavnog britanskog voditelja Piersa Morgana u kojoj je osvanula u kupaćem kostimu s prepozntaljivim crveno-bijelim kockicama.

"Nisi baš sramežljiva. Vidimo dosta tebe na Instagramu i sada dok razgovaramo nosiš kupaći kostim", poručio joj Piers.

U emisiji su razgovarali o izborima ljepote, a tema su bili kupaći kostimi koje djevojke nose. Ivana stoga nije propustila priliku da se pohvali i da je ona vlasnice linije badića.

"Ne mogu vjerovati da u 2023. godini raspravljamo o ovome. Vlasnica sam linije kupaćih kostima, kao što vidite. Kupaći kostimi su dio života, svaka baka, svaki djed, muškarci, svi nose kupaći. Zašto se muškarce ne seksualizira kad nose kratke kupaće hlače? Potpuno je drugačije. Muškarci mogu poludjeti na djevojke koje su u potpunosti pokrivene, to ne mora biti samo bikini kako bi djevojke bile seksualizirane. Može reći: 'Ova djevojka je zgodna' iako je ona potpuno odjevena. Tako se ponašamo i dopuštamo muškarcima da se ponašaju prema nama", zaključila je Ivana.

Former Miss Croatia Ivana Knoll tells Piers Morgan why she thinks there's nothing wrong with bringing swimwear back to beauty pageants.@piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/OgJC5RFoUs

— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) June 21, 2023