EMOTIVNO PISMO SPLIĆANKE VATROGASNOM HEROJU U nesreći joj je stradala maloljetna kćer: "Držao me čvrsto za ruku, zbog njega sam bila sigurna, rekao mi je 'neka te Bog čuva'"

Kako je Dalmacija Danas već pisala, 10. studenog, na raskrižju Kranjčevićeve ulice i matice Hrvatske došlo je do sudara dva osobna vozila.

Jedna osoba je zatražila liječničku pomoć i odvezena je u bolnicu. Na mjesto događaja su osim Hitne pomoći i policije, stigli i vatrogasci.

Nešto više od mjesec dana, koliko je prošlo od spomenute nesreće, doznajemo da je ozlijeđena maloljetnica.

Naime, majka ozlijeđene javila se našem portalu (info@dalmacijadanas.hr) kako bi podijelila s javnosti svoje iskustvo i zahvalila, najvećem heroju, vatrogascu Frani.

Ustupila nam je pismo zahvale koje je uputila JVP-u Split, a mi ga prenosimo autentično i u cijelosti.

"Poštovani,

(prvenstveno isprika na smetnji, no ja Vam se moram obratiti)

Dana, 10.studenoga.2023. nešto poslije 16 sati dogodila se prometna nesreća kod Splitske kuće zdravlja, točnije na raskrižju Kranjčevićeve ulice i Matice Hrvatske.

U toj nesreći nažalost teške tjelesne ozljede zadobila je moja 17-godišnja kćer.

Pošto živimo 40 km od Splita (najdulja životna vožnja), tog trenutka uspjeli smo saznati samo da je pod velikim šokom i da je u kolima hitne pomoći, da non-stop gubi svijest..

Naravno da me kao roditelja užasavala činjenica da nisam pored nje i da ja kao roditelj nisam tu da joj pomognem, i da je sama , i da.....

Dok sam u vožnji gledala video kako NAŠI HEROJI, naši VATROGASCI, nastoje sve napraviti da je iz toga lima zvuk, suze su tekle,...

No kad je Bogu hvala na otpuštenoj kući sa intenzivne njega mene je zanimalo: tko je ČOVJEK koji je cijelo vrijeme klečao kod nje?

I zato Vam se obraćam ovim putem i iskreno Vas MOLIM da toga ČOVJEKA pohvalite, nagradite, zahvalite u naše ime,..

Njegovo ime je Frane Relja.

Riječi moje kćeri na upit da li se sječa bile su:

“Majko je bio vatrogasac koji me je čvrsto držao za ruku, u biti sam njega i žao mi ga jer radi mene nije mogao raditi svoj posao.

Ali mene ti nije bilo briga, nisam ga htjela pustiti i jako čvrsto sam ga držala dok me hitna nije odvela.

Da ga vidim zahvalila bi mu šta mu moja ruka nije bila dosadna, zahvalila bi mu što me nije ni u jednom trenutku napustio jer njegova ruka meni je bila sve i radi te ruke nisam bila sama:(

Vjerujem mi da sam se osjećala sigurno dok je ON tu bio.

Rekao mi je: malena bit ćeš dobro, neka te dragi Bog čuva"

Znači čudo od čovjeka koji spašava i moli se za neko tuđe dijete.

Ja sam svakako svjesna da je čitava ekipa naših HEROJA sudjelovala i zaista sam zahvalna svima, ali za ovog ČOVJEKA kojeg zaista ne znamo morala sam Vam se obratiti.

Sada kada je sve iza nas, kada mi roditelji još dolazimo k sebi, moja isprika što ovoliko kasnimo sa mailom pohvale ,zahvale,...

Veliki pozdrav svima, neka Vas Bog čuva da nemate "puno" posla a pogotovo da ne držite maloljetnu djecu za ruke", stoji u pismu.

Jednako emotivan odgovor je dobila od JVP-a Grada Splita kojeg također prenosimo u cijelosti.

"Poštovana i draga gospođo,

hvala Vam na lijepim riječima, drago nam je da je Vaša kćerka dobro i to nam je najveća zahvala i sreća.

Prilikom naših intervencija, pogotovo spašavanja, često gledamo u oči pune straha, boli i neizvjesnosti. Teško je kad su to dječje oči. Pogled dječjih očiju izvlači iz nas najbolje pa je tako naš kolega Frane učinio najbolje što je mogao i znao i pokušao ohrabriti Vašu kći i olakšati joj teške trenutke.

Hvala Vam na poruci u njegovo i naše ime i nemojte nam zamjeriti što nismo rječiti kao Vi.

Nama je nekad lakše odgovoriti na znak sirene i krenuti u pomoć i spašavanje nego odgovoriti na ovako lijepu poruku.

Srdačno Vas pozdravljamo i želimo Vam svako dobro u životu, pogotovo Vašoj LEI.

Vaši vatrogasci", navode splitski vatrogasci u pismu.