EMOTIVNA ZAHVALA Bračanka se zahvalila osoblju KBC-a Firule: "Spasili su moju baku i vratili nam nadu, to su prekrasni ljudi"

U redakciju nam se javila čitateljica s Brača koja je željela javno zahvaliti osoblju KBC-a Split – Firule, a posebno djelatnicima hitne kirurške službe i Odjela abdominalne kirurgije, zbog iznimne stručnosti, predanosti i ljudskosti koju su pokazali u trenucima kada je, kako kaže, njezina obitelj strahovala za život voljene osobe.

Kako navodi u svojoj poruci, 23. prosinca, svega dva dana uoči Badnjaka, njezina je baka u vrlo teškom stanju zaprimljena u bolnicu.

„Dok se svi pripremaju za blagdane i raduju, ja sam kod kuće tugovala i pitala se kako ću bez bake. Radilo se o životu“, napisala je čitateljica.

Baka je potom provela deset dana na bolničkom liječenju, a zahvaljujući brzoj reakciji, stručnom medicinskom postupku i kontinuiranoj skrbi, danas je živa.

Posebnu zahvalu uputila je kirurgu Krešimiru Mustapiću, kao i svim medicinskim sestrama Odjela abdominalne kirurgije, a osobito glavnoj sestri Zrinki te sestri Atiliji.

„Njihov osmijeh odmah izliječi dio boli i sve bude lakše. To su prekrasni ljudi s velikim i toplim srcima“, poručila je, dodajući kako joj je važno da se njihov trud i humanost javno prepoznaju.

U vremenu kada se zdravstveni sustav često spominje kroz probleme i izazove, ova priča podsjetnik je na onu drugu, jednako stvarnu stranu – na liječnike i medicinske sestre koji, unatoč pritiscima i teškim uvjetima, svakodnevno spašavaju živote i pacijentima, ali i njihovim obiteljima, vraćaju vjeru i nadu.

„Još jednom, od srca – hvala“, zaključila je čitateljica u svojoj poruci.