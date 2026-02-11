Emotivan ispraćaj svećenika u Zagori kojeg su svi voljeli

U župi svete Ane u Imotskim Poljicima u srijedu, 11. veljače, ispraćen je na posljednji počinak svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije don Ivan Ujević, u 73. godini života i 48. godini misništva, objavili su na Facebook profilu splitsko makarske nadbiskupije.

Misno slavlje u župnoj crkvi predvodio je splitsko-makarski nadbiskup u miru Marin Barišić u zajedništvu s mjesnim župnikom don Petrom Čondićem-Kapetanovom, imotskim dekanom fra Zoranom Kutlešom te uz sudjelovanje četrdesetak svećenika.

Na misi su sudjelovali članovi obitelji, bogoslovi, redovnice, vjernici župe i brojni vjernici iz župa u kojima je don Ivan djelovao.

Don Ivan je tijekom svoga svećeničkog života djelovao u više župa Nadbiskupije, a četiri godine proveo je i kao misionar u Ruandi. Posljednje desetljeće služio je u župama Vrpolje – Čačvina i Strizrep, sve do umirovljenja zbog pogoršanog zdravstvenog stanja.