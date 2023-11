EMISIJA O DOMOVINSKOM RATU SLAVI VELIK USPJEH Mnoštvo gostiju krasilo je ekrane svojim pričama, a voditelj poručuje: "Ne želimo spomenike ni povlastice nego da nas se stavi u okvire ljudi koji su branili Hrvatsku"

Emisija 'Na prvoj crti' slavi 300. jubilarnu epizodu te 11 ipo godina emitiranja. Voditelj programa je Zoran Vrbatović, sportski novinar i pripadnik 114.brigade HV-a.

Naime, emisija se počela snimati 2012.godine, a u lipnju te godine prikazana je prva epizoda na programu Tv Jadran. Radi se o povijesnom, dokumentarnom i informativnom programu o Domovinskom ratu.

Kako kaže Zoran Vrbatović ova emisija je stvorena s porukom sjećanja i odavanja počasti na događaj koji je prethodio stvaranju suverene Republike Hrvatske.

Kroz godine su sudjelovali razni gosti, branitelji i pripadnici obrambenih snaga koji su branili Hrvatsku. Dijelili su svoje priče i iskustva, izazove i teškoće te prvenstveno neizmjernu ljubav koju osjećaju prema svojoj domovini. Zoran Vrbatović podijelio je i neke anegdote sa snimanja napominjući i razne lokacije na kojima je snimao. Jedna od njih je i šator pred Ministarstvom te kapelica na Velebitu.

"Snimao sam i u Saborskom na -10. To je jedno malo selo na Korani prije Karlovca koje su Srbi spalili 1991.godine. Na Velebitu smo isto napravili jednu epizodu, točnije na spomeniku Vila Velebita gdje smo se autima penjali na planinu kako bi došli do jedne male kapelice. Na tom mjestu je poginulo otprilike 25 mladića koji su branili Hrvatsku u Domovinskom ratu. Snimao sam s Đurom Glogoškim, inače sto postotni ratni invalid jednu epizodu u šatoru tijekom prosvjeda protiv Fred Matića i Milanovića ispred Ministarstva u Zagrebu. U tom je šatoru bilo 80 do 100 ljudi usred zime, najednaput je nastala gromka tišina, ništa se nije čulo osim mene i njega, a onda najedanput ovacije", kazuje voditelj emisije 'Na prvoj crti'.

Prisjeća se i raznih gostiju koji su obogatili emisiju i svojim pričama donijeli na vidjelo događaje iz Domovinskog rata. Osim već spomenutih terenskih lokacija, nekoliko dijelova snimljeno je i u Vukovaru.

"Snimao sam pet ili šest emisija u vukovarskoj bolnici s dr. Aleksijevićem, snimao sam dvije emisije na stadionu Radnički gdje je bio predsjednik Društva logoraša srpskih koncentraciijskih logora, Danijel Rehak pa sam snimao na trpinjskoj cesti gdje je tenk Blage Zadre. Ispod se nalazi Dom hrvatskih branitelja i dolje je imitacija tenka. U kupoli je osjećaj kad snimate kao da je rat. Snimao sam u Zagrebu u bazi Tigrova 1. gardijske brigade, sa današnjim ministrom hrvatskih branitelja, generalom Tomom Medvedom", rekao je.

Prvi i stoti gost emisije bio je komodor Ivica Tolić

Trebao je biti i dvjestoti gost međutim tragično je preminuo. Umjesto njega sudjelovalo je šest gostiju kao i na jubilarnoj 300. epizodi koja će se emitirati 2. prosinca u subotu.

"U ovoj sad 300. epizodi bili su zapovjednik 114. brigade Zdravko Klanac, bojnik 9. bojne HOS-a Miće Ćuk, zapovjednik bojne 158. brigade, prvi suradnik Andrije Matijaša, Nenad Žure, Jakov Miletić, brigadir također jedan od osnivača 4. gardijske brigade sa generalom Jelićem, ratni zapovjednik 142. brigade drniške i ratni zapovjednik 113. šibenske brigade i načelnik stožera operativne grupe Šibenik, Ivan Vukić Niper te Ivica Bubić, umirovljeni bojnik HV", kazuje.

Kako kaže emisija je pozitivno zaprimljena u hrvatskoj javnosti, ali i u svijetu gdje kaže da ga ljudi iz dijaspore ponekad prepoznaju pod nazivom 'Prva crta'.

"Iz dana u dan, reakcije su bivale sve bolje i bolje. Ljudi su me na aerodromu u Chicagu zaustavljali, u Berlinu, u Munchenu, i kad me ne bi znali imenom, zvali bi me 'Prva crta'. I to je tako ostalo do danas", kazuje.

Objasnio je i namjeru ovog projekta te značaj koji ima za sve oni koji sudjeluju, ali i gledaju sa malih ekrana. Poručuje svima kako je glavna poruka emisije 'Ne smije se zaboraviti' te 'Vrijedilo je'.

"Poruke se ne mijenjaju. Moj stav o obrambenom, svetom, domovinskom ratu je isti i svi ti gosti/gošće su mahom bili na prvoj crti. Namjera ove emisije i televizijske kuće, se može sažeti u par riječi. Emisija je u suštini priča o Domovinskom ratu, da okrenuti smo budućnosti, ali najjača poruka emisije je da se ne zaboravi i vrijedilo je.

Sudionici ove jubilarne epizode su izrekli poruke spremnosti i odanosti Republici Hrvatskoj. Zaključno, ne damo da itko negativno dira Domovinski rat. Ne želimo spomenike ni povlastice nego da nas se stavi u okvire ljudi koji su branili Hrvatsku", zaključuje Zoran Vrbatović, dobrovoljac i pripradnika 114. brigade HV-a.

Prikladno su proslavili ovaj velik uspjeh i dugogodišnje emitiranje. 'Na prvoj crti' nastavlja sa radom, a jubilarna epizoda će se prikazati ovu subotu 02. prosinca.