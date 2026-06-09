Elon Musk mogao bi uskoro postati prvi bilijunaš na svijetu. Koliko je to zapravo velik iznos?

Elon Musk je na putu da postane prvi bilijunaš na svijetu. Riječ je o zapanjujućoj razini bogatstva kakva nikada nije viđena u povijesti ljudske trgovine i gospodarstva.

Musk već posjeduje dionice i opcije vrijedne 273 milijarde dolara zahvaljujući svojoj ulozi izvršnog direktora Tesle. No ako inicijalna javna ponuda dionica (IPO) tvrtke SpaceX – njegove kompanije za svemirske tehnologije i umjetnu inteligenciju – prođe prema planu sljedećeg tjedna, mogao bi uskoro steći dodatnih 841 milijardu dolara. (Posjedovao bi gotovo polovicu dionica SpaceX-a, čija bi ukupna vrijednost prema procjenama nakon IPO-a mogla doseći 1,77 bilijuna dolara.), prenosi N1.

Ukupno bi Musk iz samo te dvije javne kompanije mogao vrijediti oko 1,11 bilijuna dolara.

Međutim, Muskovo bogatstvo uglavnom je „papirnato bogatstvo“, a ne gomila gotovine na bankovnom računu. Njegova vrijednost ovisi o tome kako će investitori ubuduće procjenjivati Teslu i SpaceX.

Jedan bilijun dolara jednak je milijunu milijuna dolara. Toliku svotu bilo bi gotovo nemoguće potrošiti tijekom jednog ljudskog života. Kada bi netko trošio milijun dolara svakoga sata, svaki dan, trebalo bi mu više od stoljeća da potroši jedan bilijun dolara.

Kako bismo to bolje stavili u perspektivu, evo šest stvari koje će uskoro vrijediti manje od Elona Muska.

Gospodarstva većine država

Prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), samo 20 država na svijetu ima gospodarstvo veće od 1,1 bilijun dolara. To znači da velika većina zemalja ima gospodarstvo manje vrijedno od Muskova bogatstva.

Među njima su:

Tajvan (977 milijardi dolara)

Irska (779 milijardi dolara)

Švedska (760 milijardi dolara)

Singapur (660 milijardi dolara)

Južnoafrička Republika, Muskova rodna zemlja (480 milijardi dolara)

Gospodarstvo Manhattana

Ne morate ići preko oceana kako biste pronašli gospodarstvo manje od Muskova investicijskog portfelja.

Manhattan, otok koji je dom mnogim američkim financijskim i korporativnim divovima, uključujući Wall Street, imao je bruto domaći proizvod nešto veći od 1 bilijun dolara u 2024. godini (najnoviji dostupni podaci američkog FED-a).

Sva nekretninska imovina u Houstonu

Houston je treći najveći grad u SAD-u, iza New Yorka i Los Angelesa. Smješten na obali Meksičkog zaljeva, važan je centar američke naftne i plinske industrije.

Ukupna vrijednost svih nekretnina u gradu – stambenih i poslovnih – iznosi oko 879 milijardi dolara, prema najnovijim dostupnim podacima.

Sva nova vozila kupljena u SAD-u

Nakon stanovanja, automobili i kamioni najveća su pojedinačna kupnja većine Amerikanaca.

Prosječna cijena novog automobila prošle je godine dosegnula rekordnih 48.402 dolara. Unatoč tome, Amerikanci su tijekom 2025. kupili 16,3 milijuna novih vozila, ukupne vrijednosti oko 789 milijardi dolara.

Ostali tehnološki milijarderi

Musk je već sada najbogatija osoba na svijetu. No njegova bi neto vrijednost uskoro mogla daleko nadmašiti i ostale tehnološke magnate.

Čak i kada se zbroji bogatstvo četvorice sljedećih najbogatijih ljudi:

Larryja Pagea (Google)

(Google) Sergeya Brina (Google)

(Google) Larryja Ellisona (Oracle)

(Oracle) Jeffa Bezosa (Amazon)

njihovo ukupno bogatstvo od 1,09 bilijuna dolara i dalje bi bilo nešto manje od Muskova.

Kao i Musk, i oni su najveći dio svog bogatstva stekli zahvaljujući dionicama kompanija koje su osnovali.

Svi profesionalni sportski klubovi

Sportski klubovi među omiljenim su „igračkama“ koje milijarderi vole kupovati. No s bilijun dolara mogli biste kupiti praktički sve sportske klubove na svijetu.

Zapravo, 50 najvrjednijih sportskih klubova na svijetu zajedno vrijedi tek oko 353 milijarde dolara, prema procjenama časopisa Forbes.

To uključuje:

Dallas Cowboyse iz NFL-a, najvrjedniji sportski klub na svijetu, procijenjen na oko 13 milijardi dolara

Toronto Raptorse iz NBA lige, koji su na 50. mjestu s vrijednošću od oko 5 milijardi dolara.