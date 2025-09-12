Ellina baka brutalno napadala Charlesa: "Živi od njenih novaca, auto mu ona plaća, kuća je njezina"

Ella Dvornik ovog se tjedna pojavila na još jednom ročištu brakorazvodne parnice kojoj se ne nazire kraj, dok njen bivši Charles Pearce nije viđen pred sudom. Prije toga je Ella otkrila da ona i Charles zasad imaju podijeljeno skrbništvo nad njihove dvije kćeri, s tim da svako drugi tjedan mora živjeti pod istim krovom s bivšim.

Osim Elle, ovom je situacijom nezadovoljna i njezina baka Žarka Kuljiš, koja je ispod jedne objave na Facebook oplela po Charlesu Pearceu, piše Story.

'Kad vi novinari sve znate… Kako to da niste napisali da 'engleski poduzetnik' bez love nije došao na ročište… Kako to da vam nije palo na pamet da pročačkate gdje radi… Ima li radnu dozvolu i dozvolu boravka… Zašto ne plaća kredit za kuću u kojoj, a neće još dugo, živi… Tko plaća režije, da bi djeca imala vodu i struju, bez grijanja, jer on za to nema', tek je dio njezinog komentara.

Inače, ovo nije prvi put da se Žarka obrušila na Charlesa. Naime, Ellina baka i ranije se oglasila o ovoj temi u komentarima na Facebook profilu jednog portala.

'Trebaju tri macana da ga otjeraju iz kuće pa neka živi o svom trošku i neka sam plati odvjetnika i sudskog tumača pa neka na sudu dokazuje koliko je što njegovo. Sve ove godine živi od njenih novaca, auto koji je izabrao ona mu plaća leasing', napisala je u odgovoru na jedan komentar.

'Nije ni centa zaradio, živio je od njene love. Kuća je njena, ona je otplaćuje. Još bi on i da mu alimentaciju plaća. Ako je netko mislio da je on poduzetnik, točno je, dobro se udao i sad bi otpremninu', napisala je Ellina baka.