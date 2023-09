ELEZ NAKON POVRATKA: Tijelo je gotovo u raspadu; utakmicu s Dinamom ne treba najavljivati

Stoper Hajduka, Josip Elez danas je zaigrao od prve minute nakon 11 mjeseci izbivanja s travnjaka.

Pred novinarima je iznio svoje viđenje utakmice:

"Utakmica je kao i svaka druga. Nikada nije lako, nikada nije sigruno, ali na kraju je svima drago da smo izvukli ta tri boda. Malo smo se mučili, ali najbitnija su tri boda i trebamo gledati na sljedeću utakmicu.

Tijelo je na današnju utakmicu reagirao kao i prije, u raspadu je skoro, ali sada gledam kako se oporaviti i vijdeti što iduću utakmicu. Utakmicu s Dinamom uopće ne treba najavljivati. Po meni su to uvijek najlakše utakmice, svi su skoncentrirani. To je najveći derbi i ujedno najbitnija utakmica koju imaš u devet kola. To ne treba ni najavljivati i tražiti motivaciju. Jednostavno je u svakom igraču ta utakmica i po meni tu ne treba raditi dramu. Odradit ćemo je kao i svaku drugu", zaključio je.