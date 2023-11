ELEKTRIČNI GO KART I BICIKL IZ OBRTNO-TEHNIČKE ŠKOLE Suvremeno obrazovanje podižu na jednu novu razinu: Prvi u Hrvatskoj napravili kurikulum za učenike s teškoćama u razvoju

U prostorima Obrtno-tehničke škole Split održala se konferencija s ciljem predstavljanja projekta 'Uspostava regionalnog centra kompetentnosti za elektrotehniku i računalstvo Splitsko-dalmatinske županije'.

Događaju su prisustvovali župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport Splitsko-dalmatinske županije, Tomislav Đonlić i ravnatelj Obrtno tehničke škole Split, Milivoj Kalebić.

Sami projekt je u 100%-tnom iznosu financiran od strane Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Cilj je izgraditi i uspostaviti regionalni centar za elektrotehniku i računalstvo koji će biti dostupan svima. Po riječima župana, ovo je jedan od najvažnijih projekata u gradu Splitu.

"Zahvaljujući benevolentnosti i agilnosti ravnatelja škole te svih suradnika i suradnica koji rade u ovoj školi ovaj projekt je tu. Na današnjoj završnoj konferenciji će se predstaviti soft projekt ovog dijela regionalnog centra kompetentnosti u vrijednosti od 6.633.235,57 eura jer on 31.12.2023. godine i završava. Drugi dio ovog projekta je građevinska izgradnja u vrijednosti od 4 milijuna eura. Soft dio ovog projekta obuhvaća edukacije, stručna usavršavanja, doškolovanje te sve ono što je na području županije potrebno. Mladima ljudima kroz obrazovni sustav, ali i onima željnima edukacije i upoznavanja s novim suvremenim tehnologijama", naglašava župan Blaženko Boban.

Dodaje da je ovaj projekt stepenica pred ICT Splitsko-dalmatinske županije, a ovaj tip suvremenog obrazovanja će omogućiti i sadašnjim i budućim naraštajima da pronađu sebe i razviju svoje vještine u području elektrotehnike i računalstva.

"Moramo reći da je ovo stepenica pred ICT Splitsko-dalmatinske županije. Robotehnički uređaji koje učenici izrađuju i prezentiraju su tu zahvaljujući ovom regionalnom centru kompetentnosti tj. njegovom soft dijelu. Iznimno sam zahvalan za uspješno provođenje ovog projekta te ravnatelju Milivoju koji je uistinu potaknuo razgovore za razvoj ovog projekta. Najviše hvala tim mladim ljudima i budućnosti ove naše županije jer će kroz suvremeno obrazovanje sebe pronaći i budućim generacijama to omogućiti", zaključuje župan.

Ovaj centar će omogućiti višu razinu obrazovanja i konkurentnosti na tržištu rada

Ravnatelj Obrtno tehničke škole, Milivoj Kalebić ponosno najavljuje izgradnju i uspostavu regionalnog centra kompetentnosti. Želi popularizirati strukovna zanimanja i svojim učenicima omogućiti konkurentnost na tržištu rada.

"Dobili smo jednu izuzetnu priliku da naše znanje i ono čime se bavimo i od čega živimo unaprijedimo na jedan viši nivo. Novcima Europske unije i velikom podrškom naše Splitsko-dalmatinske županije sagradit ćemo jedan krasan centar, opremit ćemo ga najsuvremenijom opremom i povećati nivo konkurentnosti naših učenika na tržištu rada.

To je bio i osnovni cilj svih škola, posebice strukovnih. Jedan od najvećih motiva tj. ciljeva koje moramo ostvariti je popularizacija strukovnih zanimanja u našoj zemlji. U našoj školi 70 posto učenika nakon završetka srednje škole pronađe posao. Mi smo škola iz koje se jako rijetko završava na Zavodu za zapošljavanje. To je osnovna bit svih naših napora, a uz pomoć sredstava koje smo dobili želimo to i poboljšati. Želimo postati poznati po našim edukacijama te svima poručiti 'Ako želite naučiti neku novu tehnologiju, dođite u Obrtne-tehničku školu'", naglašava ravnatelj Milivoj Kalebić.

Ističe brojku od 101 učenika sa blagim poteškoćana u redovnoj nastavi, ali i posebno razredno odjeljenje za učenike s poteškoćama. Ova srednja škola je prva u Hrvatskoj koja je osmislila kurikulum u području elektrotehnike za pomoćna zanimanja. Po prvi puta će dogodine upisati i prve razrede za obrazovanje za pomoćnog računalnog servisera. Cilj ovog smjera je omogućiti djeci s poteškoćama što lakše snalaženje na tržištu rada.

"Upisujemo otprilike 230 do 240 učenika, a ukupno u školi imamo malo manje od 700 učenika. Jako smo ponosni što imamo u redovnom programu ove godine 101 učenika sa nekim blagim teškoćama, a imamo i posebno odjeljenje za učenike sa teškoćama. To su pomoćna zanimanja. Prvi smo u Hrvatskoj, iz područja elektrotehnike napravili kurikulum za pomoćna zanimanja te će slijedeće školske godine biti upisani učenici koji će se obrazovati za zanimanje pomoćni računalni serviser. To je novi kurikulum kojeg dogodine prvi put provodimo te se nadamo da ćemo time pomoći djeci s teškoćama da se lakše snađu na tržištu rada", zaključuje ravnatelj.

Ovim projektom je omogućeno obrazovanje učenicima, ali i svim onima zainteresiranima

Pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport Splitsko-dalmatinske županije, Tomislav Đonlić naglašava važnost ovog centra koji će omogućiti ne samo učenicima već i ostalim zainteresiranima da se obrazuju u području elektrotehnike i računalstva.

"Ovaj centar elektrotehnike i računalstva je tu da podigne razinu obrazovanja u strukovnim sektorima na jednu višu razinu. Kroz stvaranje i prostornih uvjeta i nabave opreme i edukacija zaposlenika, nastavnika koji će ta znaja i vještine primjeniti i na učenike. Mi kao nadležno upravno tijelo za obrazovanje vidimo da iz godine u godinu raste interes učenika za upis u strukovne škole. To je potvrda dobrog rada te se nadamo da će ovaj centar potaknuti i više upisa u ovakva zanimanja. U potpunosti je omogućeno obrazovanje i djeci s poteškoćama", zaključuje pročelnik.

Uz njih su sudjelovali na konferenciji i učenici Obrtno tehničke škole koji su predstavili svoje radove u području elektrotehnike i računalstva. Istaknuli su se go kart i električni bicikl.

"Zovem se Dario Sekulović, učenik 4.e2 razreda. Konkretno sam radio na go kart projektu cijelu školsku godinu. Bio je na benzinski motor, potom smo ga prebacili na električni. Krenuli smo od projektiranja do prezentiranja našeg rada. Dalje mi je želja upisati elektrotehniku na FESB-u u Splitu", kazuje učenik 4.e2 razreda.

Njegov kolega, Marin Čuća iz 4.e2 razreda je radio na projektu električnog bicikla.

"To je obična bicikla koju smo kupili, na ljudski pogon. Odlučili smo se zabaviti za kratki rad i učiniti bicikl električnim. Kupili smo bateriju i sve potrebne dijelove te počeli lagano sastavljati. Bicikla je poprilično lijepa, može uhvatiti 50, 60 km/h zavisi do težine osobe koja ga vozi. Posao je trajao nekih tjedana dana. Što se tiče same škole, poprilično sam zadovoljan ovom školom te sam puno naučio", zaključuje učenik.

