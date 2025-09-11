Električar upozorava: Ove uređaje nikada ne smijete uključivati u produžni kabel, riskirate požar!

Produžni kablovi jesu praktični, ali nisu namijenjeni za sve. Stručnjaci upozoravaju da nepravilna upotreba može uzrokovati pregrijavanje, pa čak i opasne požare u kućanstvu. Iako nam ponekad nedostaje utičnica u kuhinji ili dnevnom boravku, važno je znati koji uređaji nikada ne smiju završiti na produžnom kabelu, prenosi Večernji list.

Gordon Wallis, stručnjak za održivu energiju iz Your NRG-a, objašnjava: “Produžni kablovi imaju svoje mjesto u domu, ali je ključno razumjeti njihova ograničenja. Dizajnirani su za privremenu upotrebu s niskom potrošnjom energije, a ne kao trajno rješenje za velike potrošače. Njihova nepravilna upotreba ne samo da troši energiju već predstavlja i ozbiljan rizik od požara.”

Posebno je opasno tzv. lančano spajanje – uključivanje jednog produžnog kabela u drugi. Time se drastično povećava mogućnost preopterećenja i kvarova. Ovo je šest uređaja koje nikada ne biste trebali priključivati na produžni kabel:

1. Friteze na vrući zrak: Velike friteze mogu trošiti i do 2000 W. To je previše za produžni kabel, pa ih uvijek treba spajati isključivo na zidnu utičnicu.

2. Mikrovalne pećnice: Riječ je o još jednom snažnom kuhinjskom uređaju kojem treba vlastita utičnica. Produžni kabel ne može podnijeti njihove nagle udare snage.

3. Produžni kabeli (lančano spajanje): Spajanje produžnog na produžni jedna je od najopasnijih praksi. Može uzrokovati pregrijavanje, iskrenje i požar.

4. Električne pećnice i štednjaci: Ovi uređaji zahtijevaju poseban strujni krug. Njihovo spajanje na produžni kabel predstavlja ozbiljan rizik od požara i strujnog udara.

5. Tosteri: Iako manji, troše veliku količinu energije (1200–1400 W). Na produžnom kabelu lako mogu izazvati pregrijavanje.

6. Hladnjaci: Hladnjaci stalno rade i mogu trošiti između 300 i 800 W. Produžni kabeli nisu predviđeni za dugotrajno opterećenje, što može dovesti do kvara ili oštećenja uređaja.

Produžni kabeli su odlični za lampice, punjače i uređaje male potrošnje. No kada je riječ o većim aparatima, uvijek birajte zidnu utičnicu – sigurnost je ipak na prvom mjestu.