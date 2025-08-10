Ela Jerković bez dlake na jeziku o burnom prekidu s youtuberom: "Neću više šutjeti..."

Splitska influencerica Ela Jerković (29) na svom je YouTube kanalu objavila emotivan video "Moj najveći gubitak... vremena", u kojem je prvi put otvoreno govorila o prekidu s bivšim dečkom, također splitskim influencerom Adrianom Petričevićem (25).
Nakon šest godina veze, par je prekinuo prije godinu dana, a Adrian je ubrzo započeo novu vezu s Anjom, zajedničkom poznanicom još iz osnovnoškolskih dana.
Video je najavila na Instagramu porukom "Neću više šutjeti". Na samom početku uputila je poziv Adrianu, stavila razgovor na zvučnik i pitala ga zašto joj je jednom rekao da vrijedi samo 70% jer je prije njega imala dva partnera. On joj je odgovorio kako je promijenio mišljenje i da mu to više nije bitno jer i njegova sadašnja djevojka ima slična iskustva, a važnije mu je kako se ona sada ponaša prema njemu i koliko mu pažnje pruža.
Ela je opisala koliko ju je ta izjava povrijedila te podsjetila da je godinama bila uz njega, čak i u najtežim trenucima, uključujući boravke u zatvoru. Otkrila je kako je, zbog njegovih rizičnih postupaka poput vožnje motora bez vozačke, i sama ostala bez vozačke dozvole koju još nije vratila.
Istaknula je da je Adrian prekid djelomično pravdao obiteljskim razlozima. Njegov otac ju nije volio i krivio ju je za Adrianovo napuštanje fakulteta. Dodala je i da mu je bilo teško u potpunosti prihvatiti njezino teško odrastanje. Tijekom videa više puta se rasplakala, naglasivši kako nema ništa protiv njegove nove djevojke i da ju smatra lijepom.
Za kraj je otkrila da planira snimiti još jedan video kako bi ispričala sve što se tijekom godina događalo i dovelo do kraja njihove veze.
Osim Adriana, i Ela je također našla novog dečka koji nije prisutan u javnom životu. Šuška se da je iz Dalmacije te da je mlađi od nje, piše Dnevnik.hr.