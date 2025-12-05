Ekstremne vrućine prijete Svjetskom prvenstvu, navijači i organizatori na oprezu: "Ako otkažete utakmicu, to vas može koštati milijune"

Danas se u Washingtonu održava ždrijeb za Svjetsko prvenstvo, no navijači i tvrtke upozoreni su da bi ih ekstremna vrućina, loše vrijeme i loša kvaliteta zraka mogli skupo koštati.

Šesnaest gradova domaćina već planira mnogo toga prije Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi. Obnova stadiona, zapošljavanje osoblja i jačanje sigurnosti. Ali neke stvari su čak i izvan najpripremljenijih - vrijeme.

S obzirom na to da će se turnir održati diljem SAD-a, Kanade i Meksika u lipnju i srpnju 2026., stručnjaci upozoravaju da bi visoke temperature, šumski požari, pa čak i uragani, mogli utjecati na momčadi, navijače i radnike stadiona.

Iako će sigurnost svih na licu mjesta biti prioritet, posljedice ekstremnog vremena i dalje bi mogle dovesti do značajnih troškova za navijače, organizatore i lokalna poduzeća.

Nedavno izvješće Pitches in Peril otkrilo je da je 10 od 16 mjesta održavanja "vrlo visokorizično od ekstremnih uvjeta toplinskog stresa", piše BBC.

Postoje višestruke implikacije klimatskih rizika, kaže Maddy Orr, istraživačica koja proučava utjecaj klime na profesionalni sport. Sa sjedištem u Torontu – jednom od gradova domaćina – Orr kaže da bi najveći trošak mogle biti otkazane utakmice.

„Ako biste otkazali događaj, možda biste morali vratiti novac za ulaznice i platiti osoblje koje je moralo doći na mjesto događaja na posao.“

Kašnjenja su bila obilježje prošlogodišnjeg FIFA Svjetskog klupskog prvenstva – također održanog u SAD-u – a mnogi su ga smatrali generalnom probom za Svjetsko prvenstvo 2026. Benfica protiv Auckland Cityja imala je početak drugog poluvremena odgođen više od dva sata zbog jake kiše i oluja u Orlandu. Početak Mamelodi Sundownsa protiv Ulsana HD-a, koji se održavao u istom gradu, također je odgođen više od sat vremena. I bilo je dugih pauza u drugim poluvremenima Palmeirasa protiv Al-Ahlyja u New Jerseyju (40 minuta) i Salzburga protiv Pachuce u Cincinnatiju (90 minuta).

Ne znamo točno koliko kašnjenja koštaju organizatore, ali kako Orr objašnjava, „pravna odgovornost za događaje koji se ne odvijaju po planu mogla bi se zbrojiti do milijuna izgubljenih šteta po utakmici.“

Orr kaže da bi to mogli biti ugovori o TV prijenosu, zoni za navijače ili prodavačima hrane. "Možda ste im obećali određene stvari koje se ne mogu dogoditi jer se događaj ne održava, ali biste i dalje bili odgovorni za to."

Navijačima koji putuju u Sjevernu Ameriku savjetuje se da sklope osiguranje i pročitaju sitni tisak.

Lisa Webb, viša odvjetnica i stručnjakinja za potrošače u časopisu Which?, kaže da putnici trebaju "provjeriti pokriva li polica sve što vam je potrebno prije kupnje, posebno otkazivanja." Dodaje napomenu da police osiguranja funkcioniraju različito ovisno o zemlji u kojoj se nalazite.

S mogućnošću promjene termina utakmica, Webb ističe letove, rezervacije hotela i prijevoz kao čimbenike na koje bi to moglo utjecati: "Primamljivo je odlučiti se za jeftine ponude, ali pokušajte rezervirati hotele koji su fleksibilni i izbjegavajte politike nultog otkazivanja", kaže.

Webb objašnjava da mnogi navijači ne shvaćaju da se pravila razlikuju između otkazane i promjene termina utakmice.

„Ako je utakmica otkazana, trebali biste dobiti povrat novca za ulaznicu. Ali ako je premještena, ulaznica je i dalje važeća i na vama je da se pobrinete da možete stići tamo“, kaže ona. „FIFA neće pokriti dodatne hotelske noćenja ili nova putovanja.“

Također preporučuje korištenje kreditne kartice za velike kupnje poput letova, smještaja ili ulaznica za utakmice. Prema britanskom zakonu o zaštiti potrošača, pružatelji kartica mogu biti zajednički odgovorni za kupnje preko 100 funti, što znači da navijači mogu tražiti povrat novca putem njih ako nešto pođe po zlu.

Američka pravila također dopuštaju korisnicima kartica da pokreću sporove o neisporučenim ili pogrešno prodanim uslugama izravno kod samog izdavatelja kartice, do iznosa koji je još uvijek nepodmiren na kartici. Ali tek nakon što pokušaju riješiti problem s trgovcem.

Ako vrućina, oluje ili dim od šumskih požara učine neko područje nesigurnim, Ministarstvo vanjskih poslova u vašoj zemlji može izdati upozorenje o putovanju. „Ako se to dogodi, puno je lakše dobiti povrat novca“, kaže Webb.

U Kansas Cityju, jednom od gradova domaćina s "vrlo visokim rizikom od ekstremnih uvjeta toplinskog stresa", organizatori ne riskiraju.

To će značiti postavljanje ventilatora za zamagljivanje, dodatnog hlada i rashladnih stanica u parkovima za navijače, za procijenjenih 650.000 posjetitelja tijekom turnira.

Ono što organizatori mogu kontrolirati, kaže Pam Kramer, voditeljica organizacijskog odbora KC2026, jest sve što se tiče iskustva na dan utakmice. Kansas City osnovao je regionalnu radnu skupinu za planiranje toplinskog zagrijavanja, usmjerenu na prevenciju, savjetovanje javnosti, medicinski odgovor na licu mjesta, visokorizične skupine i praćenje okoliša u stvarnom vremenu.

Radna skupina okuplja akademike, zdravstvene djelatnike, meteorologe i sportske trenere iz četiri glavna sportska tima u gradu, koji svi redovito upravljaju toplinom tijekom vlastitih utakmica.

Još jedna strategija koju planiraju primijeniti su telefonske push obavijesti prije nego što navijači napuste svoje hotelske sobe za taj dan, o tome što učiniti i kako ostati hidrirani.

"Ono što možemo učiniti jest pružiti stručno mišljenje. Na primjer, evo kako Kansas City Chiefsi nose s vrućinom kada igraju", kaže Kramer misleći na gradski NFL tim. "Činjenica je da se naši lokalni stručnjaci s tim stalno suočavaju."

Ali postoje neke stvari koje su izvan njene kontrole.

"Ne možemo odrediti vrijeme utakmica, ali ono što možemo učiniti jest dati FIFA-i naše stručno mišljenje", kaže Kramer. "Naši timovi stalno igraju po ovom vremenu, tako da znamo što ovdje funkcionira."

Naglašava da Kansas City nije jedini koji se suočava s visokim ljetnim temperaturama. "Nismo topliji od Atlante, Miamija, Dallasa ili Houstona", kaže. "Vrućina je podnošljiva, važan dio je jasna komunikacija s posjetiteljima, kako bi znali što očekivati."

I dok je pozornost i dalje usmjerena na američke gradove, poznate po visokim temperaturama, gledatelji u Kanadi također moraju biti oprezni.

"Apsolutno smo vidjeli neka upozorenja na vrućinu u Torontu i Vancouveru posljednjih godina i to bi vrlo lako moglo pasti tijekom događaja", kaže Orr.

Dodaje, "u kontekstu šumskih požara, ove stvari mogu trajati danima." Ako imate toplinski val i zagađenje zraka i, recimo, Vancouver ili Toronto postanu neigrabilni neko vrijeme, morat će se provesti neke prilagodbe oko mjesta gdje se utakmice održavaju."

Bez obzira na kišu, smog ili sunce, Mark Kenna, vlasnik suvenirnice u centru Vancouvera, nada se da će sljedeća godina biti "masivna" za njegovu tvrtku. Nada se da će nogometne suradnje povećati prodaju. "Imamo privjesak za ključeve u obliku nogometne lopte i nekoliko drugih predmeta vezanih uz sport."