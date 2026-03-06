Ekstremna hladnoća u Dalmaciji prije točno 54 godine: Šibenik na -6, snijeg na Visu, Split 15 cm snijega...

6.3.1971. - Led i snijeg okovali Europu i naše područje

Početak ožujka ovih dana u Dalmaciji donosi gotovo proljetni ugođaj i temperature koje se penju do 20 stupnjeva. No prije 54 godine situacija je bila potpuno drukčija. Početak ožujka 1971. obilježila je jedna od najizraženijih hladnoća tog vremena, a snijeg je tih dana padao diljem Dalmacije.

Novine tih su dana donosile velike naslove o neuobičajenim vremenskim prilikama. Slobodna Dalmacija objavila je tada da je “snijeg pokrio Dalmaciju”, uz fotografije zasniježenih gradova i izvještaje o niskim temperaturama i poremećajima u prometu.

U Splitu je snijeg počeo padati u subotu ujutro, 6. ožujka 1971., oko 5:30 sati. Do osam sati grad je već bio prekriven snježnim pokrivačem. Mjerna postaja na Marjanu tog je dana službeno zabilježila 7 centimetara snijega, dok je dan kasnije izmjereno još 6 centimetara. Iako službeni podaci govore o oko desetak centimetara, u sjećanjima građana često se spominje i znatno veći snježni pokrivač, lokalno i do 15 ili 20 centimetara.

Šibenik na -6

Snijeg i hladnoća izazvali su i probleme u prometu. Došlo je do zastoja u prigradskom i međugradskom autobusnom prometu, dok se gradski promet odvijao uz manja kašnjenja i nekoliko prometnih nezgoda. Zbog poledice i slabe vidljivosti zatvoren je i aerodrom u Resniku, koji je ponovno otvoren tek sljedećeg dana u 14 sati.

No Split nije bio jedini grad pod snijegom. Prema tadašnjim izvještajima, snježne oborine zahvatile su veći dio Dalmacije. Novine su pisale kako je u Šibeniku temperatura pala na čak minus šest stupnjeva, što je za obalni grad iznimno rijetka pojava.

Snijeg je više puta padao i u Zadru, o čemu svjedoči i naslov iz tadašnjeg tiska koji govori da je grad “treći put u bijelom ruhu”. Fotografije iz tog vremena prikazuju zadarske ulice pod snijegom, dok su se građani probijali kroz zaleđene pločnike i prometnice.

Europa okovana ledom

Uzrok takvih vremenskih prilika bio je prodor iznimno hladne zračne mase nad veći dio Europe. Hladnoća je bila još izraženija zapadnije od Hrvatske, gdje su temperature na visini od oko 1500 metara padale i ispod -20 stupnjeva. Takva situacija omogućila je da snijeg padne i uz samu obalu Jadrana.

Dok su početkom ožujka 1971. Dalmaciju zahvatili snijeg i temperature ispod ništice, početak ožujka ove godine donosi potpuno suprotnu sliku. Umjesto zimskog ugođaja, u mnogim dalmatinskim gradovima vladaju gotovo proljetne temperature koje se približavaju 20 stupnjeva.

Usporedba tih dana jasno pokazuje koliko vrijeme na Jadranu može biti promjenjivo – od snježne zime i zaleđenih ulica do sunčanih dana i topline kakva se nekad očekivala tek znatno kasnije u proljeće.