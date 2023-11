EKSPLOZIJA U ZAGREBU 'Kao topovski udar'. Pokušaj ubojstva, zastrašivanje ili skrivena poruka?

Policija je i u nedjelju ujutro bila pred zgradom gdje je sinoć odjeknula eksplozija. Na teren je stigla i krim-policija. Češljali su, provjeravali teren i posljedice koje na prvo oko nisu vidljive.

Od eksplozije ostale su samo točkice na pročelju zgrade, ali svi susjedi dobro su je čuli.

'Zadrmali su se prozori i sve. Bubnulo, jako je bubnulo', rekla je Božica.

'Kao topovski udar', kaže Branko.

'Zvučalo je kako je i priopćeno, kao ručna bomba, evo baš tako', kazao je Dražen za Dnevnik Nove TV.

Nepoznati počinitelj bacio je dvije ručne bombe, jedna se aktivirala, druga nije. Policija je odmah blokirala ulicu, išla od stana do stana i molila ljude da ne izlaze van. Dražen je najbliži susjed, bio je doma kad se to dogodilo.

'Negdje oko pola 6 čula se detonacija. Sve se streslo prozori, sve živo, nije bilo baš ugodno gledaš televiziju i onda ti nešto rokne', rekao je.

Eksplozija se dogodila u dvorištu zgrade, oštećena je fasada i jedan osobni automobil. Susjedi s kojima je razgovarala ekipa Dnevnika Nove TV rekli su da par trenutaka nakon eksplozije ovdje su prošla djeca koja su se vraća s igrališta.

Velika sreća u ovoj nesreći je da nitko nije ozlijeđen.

Budući da je jedna bomba ostala neaktivirana, policija ju je morala uništiti na licu mjesta kontroliranom eksplozijom, nepuna četiri sata nakon prve detonacije.

'I tek tada kad sam drugu čuo sam se zapitao što je to. Malo trenutak zabrinutosti, upitnik nad glavom, što je ovo, je li neki napad, je li plinska boca', rekao je Dražen.

Je li riječ o pokušaju ubojstva, zastrašivanju, skrivenoj poruci - motivi se još istražuju.

'To su elementi koji su nama kao policiji jako bitni i koji vjerujem da će nas dovesti do pronalaska počinitelja koji će onda dobiti poruku od nas da je to društveno neprihvatljivo bez obzira koji oblik motiva ili koju poruku je ta neka osoba željela poslati', rekla je Marija Goatti, glasnogovornica PUZ-a

Nova TV neslužbeno doznaje da je riječ o osobama koje su otprije poznate policiji.