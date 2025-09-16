Eksplozija pod morem: Splitski policijski tim neutralizirao bombu iz Drugog svjetskog rata

Jučer, 15. rujna 2025. godine u moru uz otok Palagruža na temelju prethodno dobivene informacije da je u moru na oko devet metara dubine uočena aviobomba najvjerojatnije zaostala iz Drugog svjetskog rata, na teren su policijskom plovilom došli policijski službenici specijaliziranog tima Jedinice specijalne i interventne policije-protueksplozijski ronitelji kako bi na siguran način uklonili eksplozivno sredstvo iz mora.

Preliminarnim pregledom utvrđeno je da nije moguće sigurno izmještanje, radi čega je donesena odluka da se ista uništi. Policijski službenici -protueksplozijski ronioci JSIP Split istu su u 15:15 sati kontroliranom eksplozijom uništili na poziciji pronalaska. Tijekom eksplozije nije bilo nikakvih oštećenja.

Protueksplozijski ronitelji u Splitu su dio specijalnih policijskih struktura -surađuju s jedinicama za protueksplozijsku zaštitu, imaju ronilačke kapacitete i opremu za intervencije pod vodom. Njihove operacije uključuju pronalazak, uklanjanje i/ili neutralizaciju eksploziva (mina, protubrodskih mina). Uloga im je i preventivna - pregledi, provjere objekata, suradnja u osiguranju javnih okupljanja te pružanje pomoći ostalim policijskim jedinicama kad treba roniti ili raditi pod vodom.

Riječ je o policijskim službenicima koji uz ronilačke vještine su specijalizirani za rad s minsko-eksplozivnim sredstvima, a to znači da im se povjerava obavljanje najsloženijih zadaća kao što su pronalazak i izuzimanje eksplozivnih naprava pod vodom (mine, bombe, granate), uništavanje ili neutralizaciju tih sredstava, ronilačke intervencije u spašavanju, pronalasku nestalih osoba pod vodom, ali su i podrška podršku u protueksplozijskim pregledima, sigurnosti javnih događanja, osiguravajući da okolnosti budu sigurne kada je u pitanju prisutnost minsko-eksplozivnih sredstava u vodi ili na obali.