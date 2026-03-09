Ekonomski analitičar iz Splita upozorava: Rat na Bliskom istoku će u Hrvatskoj dizel poskupjeti 24 centa, benzinu prijeti skok cijena!

Ratni sukob na Bliskom istoku koji nije poštedio niti neutralne zemlje u Perzijskom zaljevu, izazvao je lančanu reakciju poskupljenja svih energenata od plina do sirove nafte.

Sutra se očekuje veliko poskupljenje dizelskih goriva u Hrvatskoj za 24 centa – u prijevodu puni spremnik tog goriva poskupljuje za 12 eura. Benzin bi mogao biti skuplji 9 centi po litri – na spremnik od 50 litara to je više za 4,5 eura.

Danas se zbog skoka cijena energenata sastaje Vlada koja bi mogla regulirati nove cijene goriva i amortizirati najavljeno poskupljenje.

- Ovo što se događa zahvatit će cijeli svijet, više dalekoistočne zemlje poput Kine, Japana, Južne Koreje i Tajvana. No bez obzira na to što naftu uglavnom dobivamo iz Kazahstana i Afganistana, a prirodni plin iz SAD-a, ovo će definitivno zahvatiti i nas, rekao je Paško Burnać, Ekonomski fakultet u Splitu za HRT.

Podsjetio je da je slična situacija bila kad je počeo ratni sukob između Ukrajine i Rusije.

- Vlada je reagirala zamrzavanjem trgovačkih marži. No tim načinom nisu bile zadovoljne naftne kompanije. Neće ni sada biti ako se dogodi isto. Puno veću mogućnost Vladi pruža se u intervenciji troširanama. Gotovo 50 posto cijene goriva čine trošarine i PDV. Dio trgovačke marže je čak tri puta manji od udjela trošarine, pojasnio je Burnać.

Burnać je kazao kako se cijene nafte protekle dvije godine nisu bitno mijenjale, unatoč inflaciji.

- Kad bi cijena goriva porasla za 24 centa to bi u roku od nekoliko tjedana utjecalo na cijene svih proizvoda na tržištu. Ako Vlada misli zadržati stopu inflacije na koliko toliko prihvatljivijoj razini, onda definitivno mora nešto napraviti po pitanju cijene goriva, naglasio je.

Globalno gospodarstvo je već nekoliko godina krhko.

- Ono što se bude događalo u EU, to će se rubno dogoditi i u Hrvatskoj, rekao je ekonomist za HRT.

Istaknuo je kako ima onih koji profitiraju od novonastale situacije, prije svega velike naftne kompanije.

- Za očekivati je da će tempo rata i njegov završetak diktirati ekonomski uvjeti, prije svega stanje u SAD-u i na Wall Streetu. Kako burze budu burnije reagirale, a to će se sigurno dogoditi ako ovo potraje više od mjesec dana, onda ćemo imati nervozu u SAD-u i kod partnera, a onda bismo mogli biti bliže kraju rata. U ovom trenutku nezahvalno je nagađati kada će se to dogoditi.