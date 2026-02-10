Ekološka bomba u dalmatinskoj općini: Kaznene prijave načelniku, direktorici komunalnog društva i još jednoj osobi radi ilegalnog odlaganja

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Službe kriminalističke policije jedna pravna osoba, dvije odgovorne osobe u pravnoj osobi i jedan građanin osumnjičeni su za kazneno djelo Ugrožavanje okoliša otpadom iz čl. 196. st. 2. Kaznenog zakona.

Radi se o komunalnom društvu jedinice lokalne samouprave s područja Dubrovačko-neretvanske županije kao pravnoj osobi, te 40-godišnjoj direktorici komunalnog društva i 65-godišnjem čelniku općine, te 43-godišnjaku.

Otpad odlagan iznad Ponikve na Pelješcu

Naime, nakon što su policijski službenici Policijske postaje Ston krajem studenoga prošle godine radom na terenu došli do saznanja o mogućem nelegalnom odlaganju otpada iznad mjesta Ponikve na Pelješcu, započelo je kriminalističko istraživanje na okolnosti možebitnog kaznenog djela u sklopu kojeg je napravljen očevid na dva lokaliteta odlaganja otpada.

Nadležna policijska postaja je odmah po saznanju, o svemu utvrđenom obavijestila Državni inspektorat kako bi poduzeli mjere iz svoje nadležnosti.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da su osumnjičeni, protivno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom, od 1. listopada prošle do 27. siječnja ove godine, miješani komunalni otpad prikupljen s područja u nadležnosti komunalnog društva općine, neovlašteno i nepropisno odložili na dvije lokacije.

Otpad odlagan bez dozvole na državnom zemljištu

Radi se o zemljanim površinama koje su u vlasništvu Republike Hrvatske za koje nije bila izdana dozvola za gospodarenjem otpadom te gdje se otpad odlagao na način koji može trajnije ili u znatnoj mjeri ugroziti kakvoću zraka, tla, podzemlja i vode ili u znatnoj mjeri ili na širem području ugrozit životinje ili ugroziti život ili zdravlje ljudi.

Protiv troje osumnjičenih policija je Općinskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku podnijela kaznene prijave, a kriminalističko istraživanje vezano za navedeno se nastavlja i dalje.