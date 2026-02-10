Close Menu

Ekološka bomba u dalmatinskoj općini: Kaznene prijave načelniku, direktorici komunalnog društva i još jednoj osobi radi ilegalnog odlaganja

Miiješani komunalni otpad neovlašteno i nepropisno odlagali na zemljanim površinama u vlasništvu Republike Hrvatske, bez izdane dozvole, čime je mogla biti ugrožena kakvoća zraka, tla, vode, životinje te zdravlje ljudi

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Službe kriminalističke policije jedna pravna osoba, dvije odgovorne osobe u pravnoj osobi i jedan građanin osumnjičeni su za kazneno djelo Ugrožavanje okoliša otpadom iz čl. 196. st. 2. Kaznenog zakona.

Radi se o komunalnom društvu jedinice lokalne samouprave s područja Dubrovačko-neretvanske županije kao pravnoj osobi, te 40-godišnjoj direktorici komunalnog društva i 65-godišnjem čelniku općine, te 43-godišnjaku.

Vedran Antunica, načelnik Općine (HDZ)

 Otpad odlagan iznad Ponikve na Pelješcu

Naime, nakon što su policijski službenici Policijske postaje Ston krajem studenoga prošle godine radom na terenu došli do saznanja o mogućem nelegalnom odlaganju otpada  iznad mjesta Ponikve na Pelješcu, započelo je kriminalističko istraživanje na okolnosti možebitnog kaznenog djela u sklopu kojeg je napravljen očevid na dva lokaliteta odlaganja otpada.

Nadležna policijska postaja je odmah po saznanju, o svemu utvrđenom obavijestila Državni inspektorat kako bi poduzeli mjere iz svoje nadležnosti.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da su osumnjičeni, protivno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom, od 1. listopada prošle do 27. siječnja ove godine, miješani komunalni otpad prikupljen s područja u nadležnosti komunalnog društva općine, neovlašteno i nepropisno odložili na dvije lokacije.

Otpad odlagan bez dozvole na državnom zemljištu

Radi se o zemljanim površinama koje su u vlasništvu Republike Hrvatske za koje nije bila izdana dozvola za gospodarenjem otpadom te gdje se otpad odlagao na način koji može trajnije ili u znatnoj mjeri ugroziti  kakvoću zraka, tla, podzemlja i vode ili u znatnoj mjeri ili na širem području ugrozit životinje ili ugroziti život ili zdravlje ljudi.

 

Protiv troje osumnjičenih policija je Općinskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku podnijela kaznene prijave, a kriminalističko istraživanje vezano za navedeno se nastavlja i dalje.

