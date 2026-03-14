EKOCID Ponovno nelegalno odlaganje građevinskog otpada u Kaštel Sućurcu

U blizini reciklažnog dvorišta u Kaštel Sućurcu ponovno se ilegalno odlaže otpad. Državnom inspektoratu upućeno je niz prijava, a odlaganje nije prestalo ni nakon toga. Uklonjena je rampa te nastavljeno s odlaganjem. Najnoviji slučaj ponovno je prijavljen inspektoratu te će on otkriti tko je kriv za divlje odlaganje smeća.

- Nije nikakva tajna da građevinski kriminal, posebno na području Dalmacije, doživljava veliki zamah. Radi se o privatnim radovima, ali u većoj mjeri i velikim javnim projektima u režiji države te lokalne uprave i samouprave koji na kraju završava na privatnim parcelama i divljim deponijima. Da sve bude luđe radi se o ekocidu učinjenom u neposrednoj blizini legalnog reciklažnog dvorišta za zbrinjavanje građevnog otpada tvrtke Cemex. Najvećeg legalnog odlagališta u Splitsko - dalmatinskoj županiji kraj kojega počinitelji najnormalnije prolaze, kako bi otpad bacili na privatne parcele bez navodnog znanja i suglasnosti samih vlasnika – pojasnio je Željan Jurlin, član Javnog dobra.

Jurlin je bivši gradski vijećnik koji je u prošlu nedjelju snimio ponovno nelegalno odlaganje građevinskog otpada na istom mjestu gdje se odlagalo i 2023. godine.

Jurlin je kao gradski vijećnik tad ukazivao na nelegalno odlaganje otpada te o tome obavijestio i Gradsku upravu. Gradska uprava je prijavu proslijedila Državnom inspektoratu, a 19. prosinca Jurlinu je dostavljen službeni odgovor inspektorata (dostavljen na uvid redakciji DD) u kojem se potvrđuju navodi o kojima je ranije govorio.

- Radi se o ekocidu počinjenom na području Kaštel Sućurca u zoni zaštitne zelene i pejzažne površine, odnosno deponiranju građevinskog, a dijelom i opasnog otpada. Isto predstavlja ne samo okolišnu, već i vodnu problematiku jer na tom području postoji sustav i mreža slivnih kanala koji idu u glavni kanjon kišnih voda i koje se spuštaju izravno u Vranjički zaljev. Dakle, nakon dvije godine i devet mjeseci čekanja rješenja Državnog inspektorata dobili smo odgovor u kojem se navodi da je inspekcijskim nadzorom i očevidom na predmetnoj lokaciji utvrđeno odlaganje građevinskog otpada, zemlje i kamenja iz iskopa, otpad od rušenja objekata i čišćenja gradilišta kao i građevinskog otpada koji se smatra posebnom kategorijom otpada. IX. POSEBNE KATEGORIJE OTPADA Članak 88. (otpadni tekstil i obuća, otpadna ambalaža, otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila, građevni otpad i otpad koji sadrži AZBEST, medicinski otpad, otpadna električna i elektronička oprema, otpad iz proizvodnje titan dioksida, otpadni poliklorirani bifenili i poliklorirani terfenili, plastika..) u količini oko 10 000 m3, pojašnjava Jurlin.

Nakon izlaska na teren od strane inspekcije i postavljanja rampe kojom je Grad želio spriječili daljnje odlaganje ilegalnog otpada, prekršitelj je rampu odmah uklonio i nastavio s nezakonitim deponiranjem.

- Kako vidimo iz rješenja Državnog inspektorata - Podružnica Split, u rješenju se navodi da je prekršitelj dobio tek prekršajnu prijavu, zaključuje Jurlin.

Kontaktirali smo Grad Kaštela te dobili odgovor kako je Grad Kaštela zaprimio dopis Državnog inspektorata te da su na teren upućeni komunalni redari koji će utvrditi činjenično stanje te raditi na identifikaciji počinitelja.

- Po utvrđivanju okolnosti bit će poduzete zakonite mjere, a u slučaju da je riječ o pravnoj osobi predmet će biti proslijeđen Državnom inspektoratu na daljnje postupanje. Grad će nastaviti nadzor na toj lokaciji, kazali su iz Grada.