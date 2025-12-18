Ekipu na duhovnoj obnovi u Zagrebu oduševio dolazak poznatog Hrvata

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić sudjelovao je na duhovnoj obnovi za muškarce koja je održana u Bazilici svetog Antuna Padovanskog na zagrebačkom Svetom Duhu. Događaj je okupio velik broj vjernika, a predvodio ga je franjevac fra Stjepan Brčina, prenosi Index.

Duhovna obnova bila je namijenjena muškarcima koji su željeli produbiti svoj duhovni život i pronaći ohrabrenje u svakodnevnim izazovima. Program je uključivao svetu misu, euharistijsko klanjanje i slavljenje, a poseban interes izazvao je dolazak izbornika Dalića, koji je bio gost večeri.

Dalić je okupljenima podijelio osobno svjedočanstvo vjere te govorio o odgovornosti vođenja, kako u profesionalnom, tako i u privatnom životu. Dotaknuo se i važnosti oslanjanja na Boga u trenucima uspjeha, ali i onda kada stvari ne idu po planu, što je publika popratila s velikom pažnjom.