EduOm u Omišu okupio nastavnike iz cijele Hrvatske

Jutros je u SŠ „Jure Kaštelan“ u Omišu bilo radno. Nastavnici iz omiške okolice, iz Splita, Makarske, Imotskog, Sinja, Šibenika, Labina, s Brača i Hvara pohrlili su u omišku srednju školu na još jedan EduOm – Državni stručni skup koji su prije 4 godine pokrenule Silvana Vulas, Tamara Banović, Dajana Jelavić, Elvira Sorić i Marija Didović. Njihova ideja bila je povezati nastavnike na lokalnoj razini i stvoriti platformu na kojoj će moći razmjenjivati iskustva, inovativne metode, dijeliti primjere dobre prakse te razviti suradnju.

Uz podršku Grada Omiša, ali i sudionika koji su svake godine dolazili u sve većem broju EduOm je nadmašio okvire lokalne zajednice i postao tako događaj na nacionalnoj razini.

Ove je subote na ušću Cetine sedamdeset sudionika slušalo 32 različita izlaganja podijeljena u tri tematske kategorije: STEM, humanističko područje i glazba, a oni predavači koji su bili zainteresirani svoje su radove mogli predstaviti i u poster sekciji.

"Bilo je iznimno zanimljivo i šareno. Svake godine nam pristignu iznimna izlaganja koja pokrivaju različita područja. Ove smo godine tako imali priliku slušati o PIRATU – inovativnoj učeničkoj platformi za istraživanje voda, o aplikaciji za najam vozača koju su učenici razvili potaknuti problemima u lokalnoj zajednici, o vezi umjetne inteligencije i klimatskih promjena, zavičajnoj glazbenoj baštini, načinima prevencije cyberbullinga i mnogim drugim kreativnim projektima i idejnim rješenjima. Dijeljenje ovakvih primjera dobre prakse te upoznavanje kolega s novim digitalnim alatima i načinima njihove primjene znatno podiže razinu inovativnosti i kreativnosti nastavnika".– rekla nam je dr. sc. Elvira Sorić, nastavnica u omiškoj srednjoj školi.

"Osim prilike za učenje o novim alatima i novim praksama u nastavnom procesu EduOm je zamišljen i kao platforma na kojoj će se kolege iz različitih škola umrežiti. Izvrstan primjer su i naše dvije omiške škole, osnovna i srednja, u kojima nakon prvog EduOm-a surađujemo intenzivnije i tako gradimo most od osnovnoškolskog do srednjoškolskog obrazovanja.Raduje nas što je vrijednost skupa prepoznalo i Ministarstvo znanosti obrazovanja i mladih uvrstivši ga na listu Državnih stručnih skupova". – dodala je mr. sc. Tamara Banović, izvrsna savjetnica.

Ovogodišnji EduOm otvorio je gradonačelnik Omiša, dr. Zvonko Močić, koji je u prigodnom govoru istaknuo vrijednost EduOm-a za lokalnu zajednicu te potvrdio kako podrška Grada u svakom smislu neće izostati ni u godinama koje su pred nama. Omiš je, prema riječima gradonačelnika Močića, grad glazbe, gozbe, gusara, ali i ,sudeći prema uspjesima nastavnika i učenika iz omiških škola, grad znanja.

Za slatke i slane zalogaje u pauzi između predavanja pobrinuli su se učenici konobarskog i kuharskog usmjerenja SŠ „Jure Kaštelan“ Omiš sa svojim mentorima te su još jednom pokazali kako su dorasli svakom zadatku.

Nakon ovako inspirativne i edukativne subote na četvrtom EduOm-u veselimo se petoj, jubilarnoj godini. Ne sumnjamo da će nadmašiti sve dosadašnje.