Edukativna radionica tradicijskog lončarstva ručnog kola iz Potravlja – delmatska ostavština

Posjetitelji željni otkrivanja autentične dalmatinske tradicije, 22., 23. i 24. listopada imaju priliku osjetiti živu povijest kroz vlastite ruke. U Palacini, nekadašnjem središtu sinjskog kulturnog života, a danas ugodnom ambijentu Muzeja Cetinske krajine – Sinj, čeka vas trodnevno putovanje u kojem se možete povezati s drevnim umijećima i vještinama, uroniti u mirise i teksture materijala, a svaki pokret ruke prenijeti će duh prošlih vremena u sadašnjost.

Prvi dan ovog događaja, posvećen je umijeću izrade roge - zvijezde šiške, rukotvorine na margini etnološkog istraživanja, dijela naše baštine koje Institut za etnologiju i folkloristiku iz Zagreba uz vrijedne članove KUD-ova, čuvara baštine, pokušava oteti zaboravu i prezentira kroz radionice, prenoseći ih na buduće generacije.

Drugi dan radionica posvećen je obradi vune i pletenju te izradi tradicionalnih krtola (košara) od šiblja i prezentaciji izrade opanaka (obuće). Uz članice KUD Cetina i Tradicijske udruge Bitelić te vješte ruke Matije i Milice Jukić, obrađivati ćemo vunu, a uz članice KUD Krenica - Gala i vodstvo majstorica Ljilje Vojković i Ivanke Munivrana, naučit ćete kako se od sirovih prirodnih materijala kreiraju funkcionalni, a istovremeno umjetnički oblikovani predmeti. Svaki zamah, uvrtaj i pletenje prstima donosi osjećaj povezanosti sa zemljom, zanatom i stoljetnim običajima.

Treći dan posvećen je tradicijskom lončarstvu, nematerijalnom kulturnom dobru Republike Hrvatske, koje vas vodi u srž dalmatinske rukotvorine, gdje glina oživljava pod vašim prstima. Ivan Knezović, iskusni znalac ovog umijeća, jedan od posljednjih majstora lončarstva ručnoga kola, uvest će vas u tajne ove plemenite vještine u kojoj svaki pritisak dlana i pokret prstiju otvara priču o ljudima koji su ovim poslom oblikovali život i kulturu Dalmatinske zagore. Sudionici će saznati više o tehnikama i simbolici ovih predmeta kao i njihovoj uporabnoj vrijednosti.

Osim lončarstva, pletenja i izrade roge, čekaju vas i inspirativne Wine and Art radionice pod vodstvom Ane Poljak koje su savršena prilika da se u opuštenoj atmosferi, uz čašu vina, prepustite kreativnosti i stvorite vlastito umjetničko djelo koji ćete ponijeti svome domu. Valja istaknuti i radionice izrade i ukrašavanja medenjaka po originalnoj recepturi s Ankicom Župić, kao i prezentaciju izrade zelovskih lula i kamiša, još jednog umijeća koje se nalazi na popisu nematerijalne kulturne baštine Ministarstva kulture i medija RH, uz voditelja Ivana Delaša.

Ove radionice su prigoda za upoznavanje s posebnostima nematerijalne kulturne baštine kroz predavanja stručnjaka Instituta za etnologiju i folkloristiku i Muzeja Cetinske krajine. Kustosi, muzealci i znanstvenici podijeliti će svoje obilno znanje i dočarati vam bogatstvo ovog kraja kroz jedinstvene priče i projekcije videomaterijala koji oživljavaju priču o baštini, Sinju i ljepotama života u Cetinskoj krajini.

Sinj – grad viteštva i tradicije – još jednom će nas podsjetiti na vrijednost čuvanja kulturnog identiteta i običaja koji nas spajaju s prošlošću i obogaćuju sadašnjost.

Ne propustite priliku postati dio priče koju oblikuju obrti i tradicija.

Radionice su organizirane uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, u suradnji s Institutom za etnologiju i folkloristiku, Muzejom Cetinske krajine - Sinj, tvrtkom Kamičak d.o.o. Osnovnim školama Marka Marulića i fra Pavla Vučkovića iz Sinja, Dječjim vrtićem Bili cvitak, lokalnim i gostujućim KUD-ovima: Krenica, Bitelić, Cetina, Srce Bukovice, Dangubice, KUU Andrija Matijaš Pauk i Udrugom za očuvanje baštine cetinskoga kraja.

Prijave možete izvršiti na adresu e pošte: info@visitsinj.hr. Potrebno je navesti ime i prezime, broj osoba i radionicu na koju se prijavljujete. Vidimo se u Sinju, veselimo se Vašem dolasku!