Edukativna radionica Što to gmiže oko Krke

Želja za boljim upoznavanjem i razumijevanjem prirodnih procesa okupila je Junior Ranger grupu mladih čuvara prirode Nacionalnog parka „Krka“ u subotu, 9. kolovoza 2025. na Roškom slapu. Četvrta radionica u sklopu Erasmus+ projekta u potpunosti financiranog sredstvima Europske unije* održana je pod vodstvom biologinje Ive Čupić, na društvenim mrežama poznatije kao Samsa Critters.

Tema poludnevne radionice bilo je upoznavanje sa skupinama životinja prema kojima čovjek ima najviše predrasuda, a često i neutemeljen strah. Uz stručno vodstvo, učenici Područne škole Oklaj učili su o paucima, gmazovima i vodozemcima i o tomu kako se treba odnositi prema njima. Naučili su koje vrste najčešće obitavaju u NP „Krka“, čime se hrane i kako se razmnožavaju, po čemu se mlade jedinke razlikuju od odraslih, kako prepoznati i zaštititi njihova staništa, koje se sve opasnosti kriju ispod kamena, kako razlikovati zmije otrovnice i neotrovnice i kako se ponašaju u blizini čovjeka.

Proučavanje gmazova i vodozemaca – koje obuhvaća bilježenje parametara kao što su vrsta, veličina, starost i spol jedinke, te lokaciju i vrijeme pronalaska – govori puno o stabilnosti i zdravlju ekosustava o kojem ovisi i čovjek. Šetnja Parkom od Oziđane pećine preko Ogrlica do Roškog slapa pokazala se dobitnom kombinacijom za pronalazak svih vrsta koje su bile tema edukativne radionice.

„Ovo nam je bila jedna od zanimljivijih radionica. Upoznali smo puno sitnih životinja o kojima nikada nismo ni razmišljali. Naučili smo koju korisnu ulogu pauci imaju u našim domovima i okolišu i proučavali njihova staništa i vrste. Saznali smo što sve oko Krke gmiže, pronašli smo kukce, riječne kornjače i zmije i naučili kako im pomoći ako ih zateknemo u nevolji. Upoznali smo i čarobni mikroskopski svijet dijatomeja“, kazali su mladi čuvari prirode Nacionalnog parka „Krka“ i poručili: „U prirodi se uvijek ponašaj odgovorno i ne diraj ono što ne znaš što je!“

* Aktivnosti u sklopu projekta „Podizanje ekološke osviještenosti kod mladih iz zaštićenih područja“ (2023-3-LV02-KA210-YOU-000170610) provodit će se od 1. veljače 2024. do 31. siječnja 2026. Ukupna vrijednost projekta iznosi 60.000,00 eura, što u potpunosti financira Europska unija. Nositelj projekta je Ķemeru nacionālā parka fonds iz Latvije, a projektni partneri su Gaujas nacionālā parka fonds iz Latvije, Kehittämisyhdistys Sepra ry iz Finske i Javna ustanova „Nacionalni park Krka“. Ciljevi su projekta informiranje mladih o klimatskim promjenama, jačanje njihove svijesti o potrebi očuvanja prirode i okoliša, sudjelovanje mladih u dobi od trinaest do trideset godina u aktivnostima u sklopu projekta i razmjena njihovih iskustava preko zajedničkih platformi zaštićenih područja u zemljama koje su partneri u projektu, te razvoj sistema motivacije mladih za sudjelovanje u očuvanju okoliša, njihovo umrežavanje i razmjena ideja.

Projekt je sufinancirala Europska unija. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost JU „NP Krka“.