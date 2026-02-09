Edukacija za starije o sigurnosti na internetu: U Splitu događaj povodom Dana sigurnijeg interneta

Povodom Dana sigurnijeg interneta u Splitu će se održati edukativno-informativni događaj namijenjen umirovljenicima i starijim osobama pod nazivom „Sigurni online: kako se umirovljenici mogu zaštititi u digitalnom svijetu“.

Događaj organiziraju Splitsko-dalmatinska županija, Digitalna Dalmacija i Policijska uprava splitsko-dalmatinska, a održat će se 10. veljače s početkom u 10:30 sati u Županijskom tehnološkom hubu Digitalna Dalmacija, na adresi Ruđera Boškovića 25.

Cilj susreta je podizanje svijesti o digitalnoj sigurnosti te prevenciji internetskih prijevara koje sve češće pogađaju stariju populaciju. Sudionici će kroz panel raspravu i praktične savjete imati priliku naučiti kako prepoznati internetske prijevare, zaštititi osobne i financijske podatke te kako reagirati u slučaju sumnje na prijevaru.

U sklopu programa održat će se panel rasprava pod nazivom „Kako se zaštititi u digitalnom svijetu?“, na kojoj će uz goste paneliste sudjelovati i polaznici drugog ciklusa edukacije e-Umirovljenik, koji aktivno rade na razvoju svojih digitalnih vještina.