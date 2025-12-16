Edita Maretić Dimlić prozvala Marijanu Puljak: „Samopromocija ispred zaštite žrtava nasilja“

Splitska gradska vijećnica Edita Maretić Dimlić (HDZ) kritizirala je postupke Marijane Puljak. Kako je poručila, dok Puljak u Zagrebu polaže ruže za žrtve nasilja, u Splitu nije podržala povećanje proračunskih sredstava namijenjenih sprječavanju nasilja i osiguravanju smještaja za žrtve.

Prema riječima Maretić Dimlić, Puljak je time pokazala da joj je samopromocija važnija od rada savjetovališta za pojedinca i obitelj te od konkretne i sustavne zaštite žrtava nasilja.

"Marijana Puljak u Zagrebu polaže ruže za žrtve, a u Splitu nije glasala za povećanje proračunskih sredstava za sprječavanje nasilja i smještaj žrtava. Gospođi Puljak očito je samopromocija važnija od savjetovališta za pojedinca i obitelj te stvarne zaštite žrtava nasilja. Jednostavno rečeno, procijenila je da su politički performansi isplativiji od konkretnih mjera za one koje javno oplakuje u prisutnosti medija", poručila je Maretić Dimlić.