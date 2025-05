Jedinstveni PRO 3x3 Tour 2025. driven by Opel nastavljen dvodnevnim trogirskim turnirom pred brojnom publikom

Rekordan broj ekipa iz Hrvatske i inozemstva, ukupno čak 42 u tri dobne kategorije, okupio se protekloga vikenda (u petak i subotu, 23. i 24. svibnja) na jakom međunarodnom turniru u 3x3 košarci, a na kraju su slavile momčadi Cedevita Olimpija (Slovenija) u seniorskoj i Dominus Menprom 3x3 (Bosna i Hercegovina) u juniorskoj konkurenciji. Bio je to drugi turnir u okviru aktualne treće sezone PRO 3x3 Toura, serije međunarodnih turnira u 3x3 košarci, koja se održava pod punim nazivom PRO 3x3 Tour 2025. driven by Opel.

Turnir je organiziran na atraktivnoj lokaciji, trogirskoj rivi podno kule Kamerlengo. Grad Trogir tako je, nakon 2023. i 2024. godine, po treći put imao čast biti jedan od domaćina PRO 3x3 Toura. Nakon niza zanimljivih i neizvjesnih nadmetanja odigranih u dva dana između ukupno 12 momčadi, u seniorskoj muškoj Elite Men kategoriji na kraju je slavila izvrsna slovenska ekipa Cedevita Olimpija. Oni su u finalnoj utakmici, odigranoj preksinoć (subota, 24. svibnja), nadvisili hrvatsku ekipu Pharma Classic 3x3 rezultatom 21:15. Pobjednici su nastupili u sastavu: Jure Ličen, Matic Pristopnik, Milorad Sedlarević i Jakob Strel. Osim FIBA bodova, prvoplasiranoj momčadi pripala je i novčana nagrada od 2.000 eura, dok je drugoplasirana ekipa dobila iznos od 600 eura. Treće mjesto osvojila je ekipa Borik Bjelovar. Navedene tri momčadi ujedno su osigurale sudjelovanje na PRO 3x3 turniru koji će biti organiziran 27. i 28. lipnja 2025. na iznimno atraktivnoj lokaciji - plaži Zlatni rat u Bolu na otoku Braču! On ima prestižan status FIBA Questa i pobjednika vodi na jak Masters turnir u Hong Kongu.

I ove godine na PRO 3x3 Touru održavaju se ogledi juniorskih U-19 ekipa u 3x3 košarci, a trogirski turnir privukao je njih čak 16. Titulu pobjednika juniorskog nadmetanja u Trogiru ponijela je ekipa Dominus Menprom 3x3 koja je u finalu svladala momčad Tijarica rezultatom 17:14. Za pobjedničku ekipu igrali su: Maid Grebović, Mladen Ilić, Aljoša Vasiljević i Đorđe Vujmilović. Na treće mjesto plasirala se momčad Fažoli.

„Trogir je protekloga vikenda u potpunosti zasjao kao destinacija aktivnog turizma. Trogir je grad majstora i boutique destinacija koja teži održivom razvoju turizma dok Turistička zajednica grada Trogira svojim aktivnostima dodatno želi grad pozicionirati u segmentu održivog razvoja turizma. Košarkaški turnir PRO 3x3 koji se održao ovog vikenda u predivnom ambijentu podno Kule Kamerlengo u povijesnom biseru, gradu pod UNESCO-vom zaštitom, pravi je primjer promocije te spajanja turizma i sporta, stvaranja turističkih proizvoda koji promoviraju održivi turizam i razvoj destinacije. Brojni posjetitelji uživali su u vrhunskim košarkaškim potezima puna dva dana. Uz PRO 3x3 Tour Trogir je ovoga vikenda bio domaćin završnice Trogir Outdoor Festivala i natjecanja u trailu s više od 300 sudionika na tri dužinske staze, ali i prvenstva Hrvatske u rukometu na pijesku – Trogir Open 2025. Tri vrhunska sportska događanja na tri gradske lokacije oplemenjena su koncertom skupine Mjesni odbor na trogirskoj rivi u subotu, 24. svibnja, u večernjim satima. Definitivno, Trogir je protekloga vikenda bio sportska destinacija broj 1 u Splitsko-dalmatinskoj županiji“, istaknuo je zadovoljno Marin Piveta, direktor Turističke zajednice grada Trogira.

„Grad Trogir još jednom se pokazao kao sjajan domaćin, a Turistička zajednica grada Trogira kao odličan partner i suradnik. Zajednički smo realizirali još jedan izvrstan turnir na top lokaciji koji svake godine privlači sve veći broj posjetitelja. I ne samo njih, već i sve veći broj ekipa koji žele nastupiti i biti dio PRO 3x3 Toura. Uz 12 ekipa u seniorskoj Elite Men kategoriji i 16 ekipa u juniorskoj U19 kategoriji, tako je i tradicionalni Kids Day sa svojim sadržajima za djecu okupio čak 14 momčadi mališana koji su uživali igrajući 3x3 košarku na našem vrhunskom terenu. To nam je posebno drago jer je jedan od glavnih ciljeva PRO 3x3 Toura upravo privlačenje što većeg broja djece i mladih da se počnu baviti ovim zanimljivim i dinamičnim olimpijskim sportom“, naglasio je Tomislav Prpić u ime Udruge PRO 3x3, glavnog organizatora PRO 3x3 Toura 2025. driven by Opel.

Oba dana organizirane su i mnoge zanimlljive nagradne igre i natjecanja za gledatelje. Kao što je već istaknuto, drugoga dana u Trogiru je organiziran je i već tradicionalni Kids Day s brojnim sadržajima i događanjima namijenjenima djeci koji je polučio odaziv mnogih mališana. Bila je organizirana i edukacija o 3x3 košarci za igrače, suce, pomoćne suce, djecu i gledatelje.

I treća postaja PRO 3x3 Tour 2025. driven by Opel ponovno se nalazi na Jadranu, ovaj put u njegovom istarskom dijelu. Naime, idući turnir bit će organiziran već u petak i subotu, 30. i 31. svibnja 2025., u divnom Umagu, i to u samom središtu grada – na Trgu slobode. Inače, ovogodišnji PRO 3x3 Tour će se od 16. svibnja do 3. kolovoza 2025. održati na ukupno 10 impresivnih lokacija, većinom u središtima gradova, diljem Hrvatske.

Riječ je o jedinstvenom sportsko-turističko-zabavno-edukativnom događaju koji ima i natjecateljski karakter. Osim financijskih nagrada za najbolje, sve prijavljene ekipe iz Hrvatske i inozemstva prikupljaju bodove kako bi na taj način pokušale osigurati plasman na veliko finale u sklopu ovog Toura koje će biti organizirano 2. i 3. kolovoza 2025. u Novalji na otoku Pagu. Završni turnir PRO 3x3 Tour 2025. driven by Opel ima prestižan status FIBA Lite Questa za seniorsku mušku Elite Men kategoriju pa će njegov pobjednik 27. i 28. rujna 2025. putovati na FIBA 3x3 Challenger u Mataro (Španjolska).

PRO 3x3 Tour organizira Udruga PRO 3x3, uz potporu Hrvatske turističke zajednice, Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske te tvrtke Energy Basket d.o.o. Glavni sponzor je Opel, a sponzori su još HEP, Cetina, Hell, Lenovo, Mediteran produkcija, Enlio, Tahograf, Antao 2002, Culex i Aircash. Medijski pokrovitelji i partneri su Sportklub, Pixsell Photo & Video Agency i 24sata. Partneri i sponzori turnira u Trogiru su Grad Trogir i Turistička zajednica grada Trogira.

Detaljnije informacije o ovogodišnjem Touru i turniru u Trogiru možete pronaći na službenoj internetskoj stranici https://pro3x3.hr/ i na društvenim mrežama Toura te na stranicama Turističke zajednice grada Trogira.