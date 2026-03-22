Edi Kiseljak otkrio istinu o životu HIV-om: "Zaražen sam s namjerom, ta osoba je nestala"

Gost emisije 'Nedjeljom u 2' bio je bivši novinar Edi Kiseljak koji je progovorio o svojem iskustvu života s virusom HIV-a - kako se zarazio, nosio s dijagnozom te kako je to oboljeti od AIDS-a. Upozorio je na stigmatizaciju koja prati oboljele od ove bolesti te ispričao svoja iskustva, od obitelji, posla do tretmana u zdravstvenim ustanovama.

Edi Kiseljak se osvrnuo na proces pisanja svoje knjige 'Ja sam Edi' te kako ga je to natjeralo da sagleda stvari iz jedne drugačije perspektive.

- Nisam htio da ta priča ostane neispričana. Mislim da je vrijedna da oživi i drago mi je da sam završio taj proces pisanja – knjiga je vani i u pretprodaji – tako da veselim se svemu što dolazi, rekao je.

Knjigu je posvetio majci

Kiseljak je rođen u Zagrebu, a djetinjstvo je proveo u Jablanovcu nedaleko od Zaprešića. Ima dvije sestre i pet nećaka na koje je jako ponosan, rekao je, te posebno istaknuo majku koja je preminula 2018. godine.

- To je događaj koji me dosta promijenio jer ona je bila ne samo mama nego i prijatelj. Ona je bila puno više od mame, kazao je.

Svoju knjigu 'Ja sam Edi' posvetio je upravo njoj.

- Ta knjiga je posveta mami na tu uspomenu koja živi i koja će živjeti. Bila je jedna snažna žena i ta snaga i sve to što je ona meni i mojim sestrama prenijela kroz život to živi u nama i s nama. Imam osjećaj kao da je cijelo vrijeme uz nas, ispričao je.

Seksualno zlostavljanje

U knjizi spominje da je bio seksualno zlostavljan kao dijete, nešto o čemu prije nije progovarao.

- To nitko ne zna. To je prvi put da razgovaram o tome, o tome sam pisao. Mislim da je važno o tome govoriti. Opet se vraćam na tu tišinu – roditelji ne vide dijete, ne vide da nešto ne štima i nije kako treba i to je zapravo moja poruka s tim poglavljem. Slušajte dijete i vjerujte djetetu jer svašta se skriva iza svega toga, poručio je.

Kiseljak je ispričao da je osoba koja ga je zlostavljala bila iz susjedstva i da do toga nije došlo najednom, već se radilo o procesu zbližavanja s tom osobom.

- Gradilo se povjerenje tjednima. Počelo je sve s nekakvim pozdravom na ulici i završilo time da sam ja ušao u njegovu kuću. Bilo mi je tad 10 godina, povjerio se.

'Puno je nerazumijevanja i predrasuda i to je veliki problem'

Još kao dječak se osjećao 'drugačijim' te se osvrnuo na svoj proces otkrivanja seksualnosti i vlastite seksualne orijentacije.

- Dok svi dječaci govore o curama, ja cure ne gledam na taj način na koji oni gledaju, to je očito – te njihove fore i sve ostalo. Ja u njima vidim prijatelja, divne osobe s kojima mogu razgovarati otvorenije nego što je to moguće s dečkima, opisao je.

Bilo bi puno lakše kad bi jedno dijete moglo otvoreno razgovarati sa svojim roditeljima o toj temi, tvrdi Kiseljak, ali do problema dolazi zbog društva, smatra on.

- Ni roditelj ne razumije. Roditelja isto treba razumjeti i dati mu podršku u takvim situacijama kad je tema homoseksualnost. Važno je pružiti podršku jer ne znaju, zbunjeni su. Živimo gdje živimo, u društvu kakvom živimo, puno je nerazumijevanja i predrasuda i to je veliki problem, naglasio je.

Kako je zaražen HIV-om

Kiseljak je ispričao kako je zaražen virusom HIV prije deset godina seksualnim putem te je istaknuo kako nije bila riječ o neodgovornom ponašanju.

- Nisam stupio u taj odnos bez zaštite, to mogu reći. Dogodilo se, rekao je.

Prvi simptomi su se pojavili dok je bio na putovanju u Africi zbog čega se morao i vratiti u Zagreb.

- U početku je to bila kao nekakva prehlada i gripa, ali nikako ne popušta. Čak sam dobio antibiotike u Luksoru od liječnika, ispričao je.

Pri povratku u Zagreb otišao je u Kliniku za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević' misleći da je bolestan zbog toga što je nešto krivo pojeo, ali tamo su ga pitali je li imao nezaštićeni odnos u zadnja dva tjedna, prepričao je.

- Onda sam nekako zbrojio dva i dva i bilo mi je jasno što se tu dogodilo. Da ne okolišam previše, mogu reći da sam bio zaražen s namjerom, reći ću toliko. Zaražen sam s namjerom i ta osoba je u potpunosti nestala, tvrdi Kiseljak.

Suočavanje s dijagnozom

Cijeli svijet vam se ruši, rekao je, jer je živio sa slikama iz '80-ih i '90-ih kad je HIV značio više manje smrtnu presudu i te slike su bile krivac njegovoj reakciji s obzirom na to da se nije liječio prve dvije godine, ispričao je.

- Ja sam skroz zaključao to negdje iza u svom mozgu. Nisam uopće istraživao HIV, niti sam upisao u Google. Ja sam se pomirio s tim da ću ja umrijeti, kazao je.

Zaraza virusom HIV je prva faza bolesti, objasnio je Kiseljak, a to je kad virus uđe u krvotok i kad se pokaže da ste pozitivni. Virus napada CD4 stanice koje su obrana organizma od vanjskih utjecaja.

- Kada broj CD4 stanica padne ispod 250 ulazimo u fazu AIDS-a. To znači da se naše tijelo više ne može boriti sa svim tim infekcijama, virusima i bakterijama jednako snažno kao kod zdrave osobe. Što više se približavamo brojci nula – koja je u principu smrt jer više nema uopće obrane – to je tijelo lošije, pojasnio je.

Brz oporavak nakon početka liječenja

Svoju bolest je zapravo osvijestio tek kad je ušao u fazu AIDS-a te vidio i osjetio promjene na svom tijelu.

- Koža se mijenja. Postaješ suh i pojavljuju se ranice na tijelu. Na bedrima više nije bilo ni mesa, to je bila koža na kosti, to su se otvarale rane, ispričao je.

Jednom kada se počeo liječiti znakovi poboljšanja su bili izrazito brzi.

- U mom slučaju je to bilo jako brzo. Ja sam već bio pao na 0, dakle viremija mi je bila nemjerljiva. Za nekih četiri mjeseca sam iz faze AIDS-a ozdravio jako brzo. Moje tijelo se toliko oporavilo u brzom, rekordnom roku, u pola godine, skroz do zdravog čovjeka. Izišao sam iz te AIDS faze jer se broj CD4 stanica povećao, rekao je.