Ed Sheeran snimio spot u Hrvatskoj. Svojim mobitelom

Britanski glazbenik Ed Sheeran u petak, 12. rujna, objavljuje svoj novi spot za pjesmu “Camera”, koji je u cijelosti snimljen u Hrvatskoj – i to na njegovom iPhoneu.

Prvotno je plan bio da se u videu koriste snimke s njegovom suprugom, no zbog pitanja privatnosti Sheeran je odlučio sve ponovno snimiti. Ulogu njegove partnerice u spotu tako je preuzela britanska glumica Phoebe Dynevor, poznata po seriji Bridgerton.

Sheeran je veliki zaljubljenik u Hrvatsku te je redovit gost na Jadranu. Kako piše njegov tim, pjevač gotovo svako ljeto provodi dio odmora u našoj zemlji, a novi spot bit će i svojevrsna razglednica hrvatskih lokacija.

Obožavatelji s nestrpljenjem očekuju premijeru videa, koja će ujedno otkriti sve kadrove snimane po hrvatskoj obali.

