E, ovo je baš 'mrtav pijan': 44-godišnjak napuhao preko 4 promila

U četvrtak, 5. ožujka, oko 11:30 sati na Trešnjevci, 42-godišnjak je upravljao osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka Zagrebačkom avenijom u smjeru zapada.

Na raskrižju sa Listopadskom ulicom zaustavili su ga policijski službenici Mobilne jedinice prometne policije Ravnateljstva policije. Obavljenim nadzorom vozila i vozača, uključujući alkotest, utvrđeno je da je 42-godišnjak upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 4,14 g/kg, a pritom nije koristio sigurnosni pojas.

Vozač je uhićen i smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola, nakon čega je doveden na nadležni prekršajni sud.

Zagrebačka policija predložila je da mu se izrekne novčana kazna u iznosu od 2.780 eura te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca. Sud je okrivljenika proglasio krivim, izrekao mu novčanu kaznu od 1.630 eura i potvrdio zabranu upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca.