E NEĆEŠ RAZBOJNIČE! Konobar satima ganjao muškarca koji je pojeo janjetinu bez da ju je platio: "Želio sam da je povrati..."

Muškarac je pokušao pobjeći iz restorana u Bosni, a da ne plati račun, no doživio je pravu filmsku potjeru kada je konobar krenuo juriti za njim da ga dostigne, piše Blic.rs.

Muškarac je naručio janjetinu i pivu. Pojeo je obrok do kraja, a zatim je konobaru rekao da mora otići do automobila po novčanik.

Umjesto da se vrati i plati račun, ušao je u auto i počeo bježati. Dežurni konobar, Omer Bašić, vidio je kako gost bježi bez plaćanja računa pa je odmah reagirao - sjeo je u svoj BMW i počeo juriti za gostom.

Jurio ga do Banjaluke

Tijekom potjere, Bašić se sjetio da mu je muškarac slučajno rekao da putuje u Banjaluku i tako ga je jurio sve do ulaza u grad. U međuvremenu je konobar pozvao policiju.

"Bojao sam se da će mu se nešto dogoditi, on je moj ponos, a situacija je bila opasna, znate da vožnja tako brzo sve do Banjaluke nije mala stvar, ali on je takav, ne podnosi nepravdu", rekao je brat konobara koji također radi u ovom restoranu.

Potjera zbog 16 eura

Strka je nastala zato što muškarac nije htio platiti račun od 16 eura. Gost je rekao policiji da nije htio platiti jer je meso bilo hladno.

"Želio sam ga natjerati da povraća, ali policija mi nije dopustila", rekao je bijesni Bašić.

Muškarac je zadržan u stanici, a poslije je nudio da će račun platiti 25 eura samo da sve završi.