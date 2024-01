E MOJ GRADE, ŠTO TI RADE Hoće li Rivom zamirisati prženi krumpirići, a Palača postati prvo i jedino mjesto okupljanje partijanera? Ključ u bravu!

Adio dragi moj grade,plače mi se i ne mogu zaboravit tvoj šušur iz moje mladosti. Zašto? - poručila je jedna korisnica Facebooka u Facebook grupi 'Get Getanima' nakon što je objavljen popis prostora koji su stavili ključ u bravu u posljednjih godinu dana u staroj gradskoj jezgri. Na popisu su malobrojni stanovnici stare gradske jezgre nanizali su stare 'simbole' koji su u centu grada poslovali dugi niz godina, neki čak i više od dvadeset. Unutar Dioklecijanove palače kao najpoznatije kulturne i turističke atrakcije grada Splita, s naglaskom na to da je upravo palača dio UNESCO-ve svjetske baštine, prema svemu sudeći niknut će fast foodovi, noćni klubovi, skupi restorani,...., a ključ u bravu će staviti sve uslužne djelatnosti koje su do sada služile upravo stanarima stare gradske jezgre. Jer, upravo oni će uskoro zbog prilagodbe centra grada turistima, koja za sobom vuče apartmanizaciju, biti primorani ili putovati u shopping centre automobilom/autobusom i(li) promijeniti adresu prebivališta. Strahuju od toga, a svakodnevno okupljeni u toj popularnoj grupi na društvenoj mreži preko tipkovnice razmjenuju svoja mišljenja o, nazovimo ju, novonastaloj situaciji premda je zatvaranje trgovina krenulo još u koncem 2020. godine, a mahom se nastavilo u prošloj godini.

I na portalu Dalmacija Danas pisali smo o zatvaranju niza trgovina u srcu Dioklecijanove palače. Najprije je krajem 2022. godine, točno posljednjeg dana ključ u bravu stavljen u prostor "Foto Ivo".

OVO ĆE RASTUŽITI MNOGE SPLIĆANE Legendarni obrt nakon sedam desetljeća poslovanja odlazi u povijest

I to u Ulici Petra Krešimira IV. na broju 8. gdje je obrt poslovao od 1951. godine. Samo dvadesetak metara niže, trajno je zatvorena i trgovina Diesel.

Kako smo neslužbeno doznali na mjestu omiljene trgovine Splićana, ali i turista osvanuti će još jedan - pogađate, ugostiteljski objekt.

Iz iste ulice u Palači otišao je davno i dućan mješovite robe "Bonačić" kojeg se još mnogi s nostalgijom sjećaju. Prisjetit ćemo se i konca 2020. godine kada je, kao početni šok svim zatvaranjima koja su potom uslijedila, bilo zatvaranje najstarije splitske ljekarne 'Bonetti' na dnu Marmontove. Stari Splićani sjetit će se naziva 'Bonetii' koju je koju je na tom mjestu 1856. otvorio ljekarnik Jovo Matačić. Početkom 20. st. ljekarnu kupuje Niko Bonetti u čijem je vlasništvu sve do1948. godine, a donedavno se zvala ljekarna 'Varoš'.

Iznenadili bi se što krije najstarija splitska ljekarna: Tko će se nastaniti u zakonom zaštićeni prostor?

Dalmacija Danas je kontaktirala je prije nešto manje od mjesec dana splitsku Gradsku upravu. Nazvali smo tada Tea Vojkovića, pročelnika Upravnog odjela za urbanizam i izgradnju u Gradu Splitu. Vojković tvrdi da Grad nema velike veze s ovim te da je davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti u staroj gradskoj jezgri u nadležnosti splitsko-dalmatinskog županijskog ureda za gospodarstvo.

Hoće li Rivom zamiristati prženi krumpirići?

Zatvorene su i poslovnice Zagrebačke te OTP banke na splitskoj Rivi, točno na skalama uz ugositeljski objekt 'Isprid banke'. Kako neslužbeno doznajemo, na tim lokacijama uskoro bi mogli zamirisati krumpirići, a u prostoru do bit će prilike za tople i hladne napitke.

U međuvremenu se doznalo da će ključ u bravu stavit i trgovina Max&Co u Zadarskoj ulici u Splitu.

Zatvara omiljeni brend namijenjen ženama

- Ako želite pozdraviti radnice iz Max&Co dućana u Zadarskoj, koje su godinama bile i stilistice a ne samo prodavačice, imate prilike do 26. ovog mjeseca - napisala je to članica grupe 'Get Getanima'. Kontaktirali smo potom tvrku Nomea koja je od 1. siječnja 2024. godine jedini službeni zastipnik svjetski poznatog branda Max&Co.

Za sve koji ne znaju, talijanski modni brend namijenjen ženama koje se ne boje odvažnih boja i inovativnih rješenja otvorio je prije nekoliko dana novu poslovnicu u prizemlju shopping centra Joker. Oduševilo je to sve Splićanke koje su do sada kupovale u centru grada, a vjerujemo da će i od sada u trgovačkom centru Joker.

Od zastupnika svjetski poznatog branda Max&Co., kao i Elisabetta Franchi, Pinko, Seventy, Paul&Shark - tvrke Nomea, uskoro je stigao odgovor na upit portala Dalmacija Danas u zatvaranju trgovine u Zadarskoj ulici u Splitu.

- Tvrtka Nomea sa sjedištem u Splitu kao jedan od najznačajnijih franšizera u segmentu visoke mode sa velikim Vas zadovoljstvom obavještava da je od 1.1.2024. jedini službeni zastupnik svjetski poznatog branda Max&Co za grad Split.

Početkom godine u sklopu trgovačkog centra Joker otvoren je najnoviji koncept Max&Co monobrand dućana u ovom dijelu Europe, te smo uvjereni da će ljubiteljice našeg branda biti oduševljene ponudom i ambijentom novog dućana.

Nomea već deset godina uspješno posluje u gradu Splitu, te zastupa najpoznatije brandove u segmentu visoke mode kao što su Elisabetta Franchi, Pinko, Seventy, Paul&Shark, a od sada i Max&Co.

Lijep pozdrav, Max&Co team - stoji u službenom odgovoru na naš upit.

Na posljetku, Getani se s razlogom pitaju 'što će biti u gradu'. S obzirom da je Split europski doprvak po broju apartmana, možda će uskoro postati i po broju ugostiteljskih objekata u palači koja je dio UNESCO-ve svjetske baštine!