Džomba i Vori uoči prve utakmice na EP u rukometu: 'Desetak reprezentacija su tu, blizu jedna drugoj. Teško je prognozirati'

RTL-ova rukometna ekipa spremna je za prvu utakmicu reprezentacije i svi žele samo jedno - pobjedu i prve bodove! Marko Vargek, Igor Vori i Mirza Džomba gledatelje čekaju u emisiji 'Vrijeme je za rukomet' od 16.45 sati na RTL-u.

Velika su očekivanja, veliko je i uzbuđenje pred utakmicu s Gruzijom. "Dečki stalno ponavljaju – utakmicu po utakmicu. Gruzija se možda na papiru čini slabija, ali podcjenjivanje ne dolazi u obzir. Važno je otvoriti prvenstvo pobjedom – zbog bodova, ali još više zbog samopouzdanja", otkriva Maja Oštro Flis, koja prvenstvo prati s terena u Malmöu.

Slaže se s njom i Marko Vargek, koji je optimističan kada je u pitanju ogled s Gruzijom. RTL-ov stručni komentator Mirza Džomba dodaje da je Gruzija prilična nepoznanica te da su mu nadanja za reprezentaciju velika. "Očekivanja su uvijek velika, dobar je ždrijeb i tu je želja za polufinalom. Ima tu puno ekipa koje su tu negdje kada je u pitanju kvaliteta. Desetak reprezentacija su tu, blizu jedna drugoj. Teško je prognozirati", otkriva Džomba.

Igor Vori slaže se sa svojim kolegom i jedva čeka 'Vrijeme je za rukomet'. "Pripremamo se za protivnike, a u emisiji smo spontani i to je naše najbolje izdanje. Gledateljima ćemo prenijeti naše mišljenje, bitno je ovo što Mirza kaže, da na kraju budemo svi zadovoljni, najvažnije s igrom naše reprezentacije", zaključuje Vori.

Ne propustite 'Vrijeme je za rukomet' i utakmicu 'Hrvatska-Gruzija' od 16.45 sati na RTL-u!