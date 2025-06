Džeko uskoro potpisuje za novi klub?

Iskusni bosanskohercegovački napadač Edin Džeko vrlo je blizu potpisa za Fiorentinu, javljaju talijanski izvori. Ugledni nogometni insajder Nicolò Schira objavio je da je postignut načelni dogovor između dviju strana.

Prema Schirinim informacijama, Džeko bi u Firencu trebao doći kao slobodan igrač, a ponuđen mu je dvogodišnji ugovor do ljeta 2027. uz plaću od 2 milijuna eura godišnje i dodatne bonuse.

Edin #Dzeko is one step away to #Fiorentina as a free agent. Agreement in principle for a contract until 2027 (€2M/year + bonuses). #transfers @violanews https://t.co/pDCj8XNt7o

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 14, 2025