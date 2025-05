Džeko emotivnom porukom rastužio navijače: "Došlo je vrijeme da se kaže zbogom..."

Reprezentativac BiH Edin Džeko danas je službeno objavio kako napušta klub na kraju sezone. Džeko je u Fenerbahče došao u srpnju 2023. godine iz Intera za četiri milijuna eura i pokazao se kao veliko pojačanje za klub. Međutim, Fenerbahče ni ove godine nije uspio osvojiti naslov prvaka, suša je to koja traje već 11 godina, čelnici kluba su odlučili kako je vrijeme za promjenu igračkog kadra. Ipak, očekivalo se da će kapetan kluba Džeko ostati i produžiti ugovor, ali to se nije dogodilo, pišu Sportske novosti.

"Došlo je vrijeme da se kaže zbogom. Nikada nije lako rastati se, a posebno kada vam klub uđe tako pod kožu kao meni Fenerbahče. Želim se zahvaliti svima koji su mi bili poput obitelji ove dvije godine. Mojim suigračima, trenerima, klubu i svim ljudima koji rade svakodnevno i neumorno iza scene" napisao je Džeko u Instagram objavi i dodao.

"Posebno hvala svima vama koji ste nas uvijek podržavali, vi ste pravo srce Fenerbahčea i uvijek ću vas nositi u svom srcu. Svakog dana na treningu i terenu uvijek sam davao svoj maksimum. Nije to bilo dovoljno da osvojimo trofeje o kojima sanjamo, ali ne mogu biti ponosniji što sam nosio dres tako povijesnog i velikog kluba poput Fenerbahčea" zaključio je Džeko.

Njegov odlazak ubrzo je potvrdio i klub na svojim društvenim mrežama.

Some players score goals.

Some wear the armband.

Edin Džeko did both and led like few ever could.

Thank you Edin, you’ll always be in our hearts. 💛💙 pic.twitter.com/qMcwGoUHEj

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 30, 2025