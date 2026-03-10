Dvostruko ubojstvo u Gospiću: Ubio majku i baku, tijela pronađena u zoru

U Gospiću su jutros oko 5.50 sati u dvorištu obiteljske kuće pronađena dva beživotna tijela. Policija je na mjestu događaja zatekla i uhitila muškarca kojeg dovodi u vezu s ovim slučajem, izvijestila je Policijska uprava ličko-senjska.

Kako doznaje Index, riječ je o dvostrukom ubojstvu. Muškarac je, na zasad neutvrđen način, usmrtio vlastitu majku i baku.

Index doznaje i da je policija ranije postupala prema tom muškarcu, a tijekom prijašnjih intervencija navodno je morala koristiti silu jer je riječ o fizički snažnoj osobi.

Konačnu riječ o njegovu stanju svijesti u trenutku počinjenja kaznenog djela dat će liječnici i sudski vještaci.

Na mjestu događaja u tijeku je očevid kojim rukovodi Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu. Nakon dovršetka očevida uslijedit će kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja, uključujući identitet preminulih osoba.