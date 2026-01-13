Dvostruko skuplji parking na Starom placu razljutio Splićane, pogledajte objavu vampirice Olje

Novo, znatno povećanje cijena parkiranja na parkiralištu kod Starog placa izazvalo je nezadovoljstvo brojnih Splićana. Od početka godine prvi sat parkiranja ondje stoji dva eura, dvostruko više nego ranije, dok se svaki sljedeći sat naplaćuje tri eura. Dodatni udar na vozače slijedi s početkom svibnja, kada na snagu stupa ljetna tarifa prema kojoj će prvi sat stajati četiri eura, a svaki sljedeći čak pet.

Rastuće cijene potaknule su niz reakcija, a raspravi se u prepoznatljivom, ironičnom stilu pridružila i splitska umjetnica Olja Einfalt, poznatija pod umjetničkim imenom Vampirica.

U objavi na društvenim mrežama Einfalt je poskupljenje opisala kao svojevrsni “paket usluga”, sugerirajući da viša cijena zapravo donosi i dodatne pogodnosti. “Za dva eura dobivate besplatno pranje auta, a za dodatna tri i besplatno pranje mozga”, poručila je, koristeći sarkazam kako bi komentirala novu politiku naplate.

Videozapisi koje je objavila snimljeni su na parkiralištu u Svačićevoj ulici, u neposrednoj blizini Starog placa, no poruka je, kako ističu i njezini pratitelji, jasno upućena svima koji se svakodnevno susreću s rastom troškova parkiranja u centru grada. Umjetnica je pritom otvorila i pitanje hoće li sličan model naplate uskoro zahvatiti i okolna parkirališta.

U nastavku svojih objava Einfalt je ironizirala gradske politike, povezujući poskupljenje parkinga s brigom za čistoću i red. Prema njezinoj interpretaciji, parking više nije tek mjesto za ostavljanje automobila, nego usluga koja, uz višu cijenu, simbolično uključuje i “vanjsko i unutarnje pranje”.

Satirični ton objava izazvao je brojne reakcije korisnika društvenih mreža, među kojima su se miješali podrška, smijeh i kritika, ali i šira rasprava o opravdanosti poskupljenja te dostupnosti parkiranja u središtu grada.