Dvojica pripadnika JNA optužena su za ratni zločin nad civilima kod Drniša

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv dvojice muškaraca rođenih 1964. i 1965. godine, obojice s dvojnim državljanstvom Republike Hrvatske i Republike Srbije, zbog sumnje da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva, kazneno djelo iz članka 120., stavka 1. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske.

Prema navodima iz optužnice, okrivljenici su u rujnu i prosincu 1991. godine, tijekom oružanog sukoba između tadašnje Jugoslavenske narodne armije (JNA) i paravojnih postrojbi tzv. Republike Srpske Krajine („RSK“) s oružanim snagama Republike Hrvatske, u privremeno okupiranim područjima Siverića, Badnja i Drniša, djelovali kao pripadnici "221. motorizirane brigade II. bataljuna JNA".

Tereti ih se da su postupali protivno pravilima međunarodnog ratnog i humanitarnog prava o zaštiti civila. U optužnici se navodi da su protjerali većinu stanovnika hrvatske nacionalnosti s navedenih područja te zapalili više kuća i drugih objekata u njihovu vlasništvu. Takvim su postupanjem, prema procjeni tužiteljstva, prouzročili materijalnu štetu velikih razmjera, u iznosu od oko 2,32 milijuna eura.

S obzirom na to da su obojica optuženika nedostupni hrvatskim pravosudnim tijelima, Županijsko državno odvjetništvo predložilo je da im se sudi u odsutnosti, sukladno odredbama članka 402., stavka 3. Zakona o kaznenom postupku.