Dvojica napala 23-godišnjaka. Teško je ozlijeđen, a njih dva su u pritvoru

​U Policijskoj postaji Šibenik provedeno je kriminalističko istraživanje nad 22-godišnjakom i 20-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teška tjelesna ozljeda na štetu 23-godišnjaka.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su u petak, 20. ožujka, u večernjim satima u Šibeniku u ulici Gradska vrata, osumnjičeni mladići prišli 23-godišnjaku i pritom ga tjelesno napali.

U Općoj bolnici u Šibeniku 23-godišnjaku su konstatirane teške tjelesne ozljede te je nakon ukazane liječničke pomoći pušten na kućnu njegu.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni 22-godišnjak i 20-godišnjak su uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.