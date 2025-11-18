Dvojica muškaraca osuđena na doživotni zatvor zbog brutalnog ubojstva Hrvata u Dublinu

Dvojica muškaraca osuđena su na doživotni zatvor zbog "brutalnog" ubojstva "dobrog prijatelja, nevjerojatnog brata i super sina", koji je pretučen na smrt na ulici u Dublinu.

Izričući presudu u ponedjeljak, sutkinja Mary Ellen Ring rekla je da je jedan od optuženika, Mark Lee (44), ubio Josipa Štroka (31) postupajući na temelju slabih dokaza iz druge ruke dvojice mladića da su pokojnik i njegov prijatelj David Družinec (29) napali dijete, piše Irish Times.

Sutkinja je napomenula da je Lee ranije istog dana na društvenim mrežama objavio: "Nisam homofob, ali sam rasist i ne bojim se to reći. Samo prema određenim skupinama u Irskoj. Vlada me takvim učinila."

Druge online izjave koje je Lee dao u mjesecima prije napada opisala je kao "ružne, loše informirane i diskriminirajuće".

Kao hrvatski državljani, i gospodin Strok i gospodin Družinec imali su pravo putovati i raditi u Irskoj, rekla je, na isti način na koji mnogi Irci koriste svoje pravo putovanja.

Za razliku od dvojice muškaraca koji su ubili gospodina Stroka, pokojnik i gospodin Družinec su radili, rekla je sutkinja Ring, te su stoga više ponudili irskom društvu.

Dok je Lee uživao pretpostavku nevinosti tijekom suđenja, sutkinja Ring rekla je da pokojniku nije dana takva pretpostavka. Njegovi ubojice djelovali su na temelju „najslabijeg dokaza iz druge ruke“ i nisu dali svojoj žrtvi priliku da se brani.

Lee je napao gospodina Stroka s leđa i oduzeo mu život ne dajući mu priliku da iznese bilo kakav slučaj, rekla je.

Anthony Delappe (19) iz Melrose Avenue, Clondalkin, također je osuđen za ubojstvo gospodina Stroka.

Sud je čuo da je plastičnom drškom pijuka udario gospodina Stroka punom snagom dok se pokojnik borio na tlu.

Nakon što je osudila Leeja i Delappea na obaveznu kaznu doživotnog zatvora za ubojstvo, sutkinja Ring izrekla je starijem muškarcu šestogodišnju kaznu za napad kojim je nanio ozljede g. Druzincu, dok je Delappe dobio tri godine za sudjelovanje u napadu. Kazne za napad bit će izrečene istovremeno s doživotnim kaznama.

Sutkinja Ring rekla je da je razlika između Delappea i Leeja u tome što prekršaj mlađeg muškarca nije otežan mržnjom i da je u to vrijeme bio samo tjedan dana nakon svog 18. rođendana. Na djelovanje ga je potaknula netočna informacija Leeja da je pokojnik pretukao dijete, rekla je sutkinja.

Lee i Delappe izjasnili su se da nisu krivi za ubojstvo, ali krivi za ubojstvo iz nehaja g. Stroka u Grangeview Wayu u Clondalkinu 3. travnja 2024.

Connor Rafferty (21) iz Castlegrange Closea u Clondalkinu optužen je za ubojstvo g. Stroka, ali porota ga je prošli mjesec proglasila nevinim za tu optužbu. Sva trojica muškaraca priznala su krivnju za napad na gospodina Druzineca i nanošenje mu ozljeda, a sutkinja Ring će sljedeći tjedan osuditi Raffertyja za taj prekršaj.

Na suđenju je ranije ove godine čulo se da se gospodin Druzinec upleo u svađu sa 17-godišnjim mladićem na autobusnoj stanici u Clondalkinu. Gospodin Strok je odvukao svog prijatelja od mladića nakon što ga je gospodin Druzinec odvukao na tlo. Dvojica mladića koji su čuli za napad rekli su Leeju i pokazali mu na gospodina Druzineca i gospodina Stroka.

Lee je ušao u svoju kuću i izašao 58 sekundi kasnije, a slijedio ga je Anthony Delappe (19) držeći tvrdu plastičnu dršku pijuka. Snimke nadzornih kamera pokazale su da su, kada su Lee i Delappe sustigli svoje žrtve, oborili ih na tlo i više puta ih udarali. Lee je udario gospodina Stroka nogom u glavu, zgazio ga i udario šakom prije nego što se Delappe pridružio, udarivši ga nekoliko puta punom snagom drškom pijuka.

Nakon što se gospodin Strok prestao micati, Rafferty mu je zadao tri udarca poluštakom. Rafferty je kasnije rekao policiji da je zadao samo dva ili tri „laka udarca“ gospodinu Stroku po leđima i da mu nije namjeravao nanijeti ozljedu.

Gospodin Druzinec zadobio je prijelome, modrice i otekline lica i glave. Gospodin Strok pretrpio je katastrofalnu ozljedu mozga i nikada se nije osvijestio.

Prije izricanja presude, majka gospodina Stroka, Julia Strok, rekla je da se nijedan roditelj ne bi trebao naći na Središnjem kaznenom sudu govoreći o svom djetetu u takvim okolnostima.

"Njegov život je završio prije nego što je imao priliku živjeti vlastiti život, i to u tako strašnoj boli."

Opisala je svog sina kao nezrelog, smiješnog, toplog, punog ljubavi, odanog i ljubaznog. "Veliko dijete s velikim, hrabrim srcem."

Kao najstariji brat, obožavao je svog brata Ivana i sestre Anju i Niku, čulo se na sudu.

Gđa Strok je rekla da je opisala kako je njezin sin obnovio svoj život nakon teškog djetinjstva i, prije nego što je umro, trebao je započeti sveučilište, nakon što je stekao kvalifikaciju za studij arhitekture.

"Do sada bi bio vrlo blizu diplomiranja, posljednjeg velikog koraka prema sretnom i ispunjenom životu", rekla je.

Sjeća se svog sina kao "uvijek toplog, nasmijanog, sklonog rješenjima, dobrog prijatelja, nevjerojatnog brata, super sina, nevjerojatno inteligentnog, pretjerano emotivnog i duboko voljenog."

Želio se oženiti i sanjao je da bude dobar otac, rekla je. Bio je "tako blizu" početku novog života, ali sada je rekla: "Samo tišina i čežnja ostat će s nama do naše smrti."