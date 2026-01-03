Dvojica mladića ukrali reflektore sa stadiona

Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske postaje Našice utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 18-godišnjakinja sa šireg područja Vinkovaca i 19-godišnjak sa šireg područja Našica jučer s nogometnog igrališta na području općine Đurđenovac ukrali devet reflektora u vrijednosti od oko 1.000 eura, izvijestila je PU osječko-baranjska.

Naime, operativno dežurstvo Policijske postaje Našice jučer je u 14 sati zaprimilo dojavu da su s nogometnog igrališta ukradeni reflektori, koji su stajali na tlu jer je u tijeku njihova zamjena. Ujedno je dojavljeno da su kradljivci na igralište došli automobilom.

Brzom reakcijom policijskih službenika pronađeni su počinitelji i nad njima je provedeno kriminalističko istraživanje.

Protiv osumnjičenih slijedi posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.