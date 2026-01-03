Close Menu

Dvojica mladića ukrali reflektore sa stadiona

Protiv osumnjičenih slijedi posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu

Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske postaje Našice utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 18-godišnjakinja sa šireg područja Vinkovaca i 19-godišnjak sa šireg područja Našica jučer s nogometnog igrališta na području općine Đurđenovac ukrali devet reflektora u vrijednosti od oko 1.000 eura, izvijestila je PU osječko-baranjska.

Naime, operativno dežurstvo Policijske postaje Našice jučer je u 14 sati zaprimilo dojavu da su s nogometnog igrališta ukradeni reflektori, koji su stajali na tlu jer je u tijeku njihova zamjena. Ujedno je dojavljeno da su kradljivci na igralište došli automobilom.

Brzom reakcijom policijskih službenika pronađeni su počinitelji i nad njima je provedeno kriminalističko istraživanje.

Protiv osumnjičenih slijedi posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0