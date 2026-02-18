Dvojica mladića iz Dalmacije uhićena zbog bengalki na utakmici

Zbog počinjenja prekršaja iz članka 4. Zakona o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima, policija je 12. veljače uhitila dvojicu hrvatskih državljana u dobi od 21 i 19 godina koji su nakon prekršajne obrade uz optužne prijedloge dovedeni na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru.

Naime, 12. veljače 2026. godine u Zadru u košarkaškoj dvorani Krešimira Ćosića, tijekom odigravanja košarkaške utakmice između KK Zadar i KK Borac Mozzart, 21-godišnjak i 19-godišnjak su na tribini dvorane aktivirali po jedno pirotehničko sredstvo „bengalku“.

Nakon provedenog postupanja, 19-godišnjak i 21-godišnjak su privedeni nadležnom prekršajnom odjelu Općinskog suda u Zadru. Nakon saslušanja 19-godišnjaku je određena mjera zadržavanja u zatvoru u trajanju od 10 dana te je predan u Zatvor u Zadru, dok je 21-godišnjak pušten na slobodu, a odluke o sankcijama bit će donesene naknadno.