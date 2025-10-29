Dvojica braće sportaša stradali u nesreći. Jedan preminuo, drugi se bori za život

Lazar P. (16), mladi džudist Džudo kluba Partizan iz Srbije, umro je u srijedu ujutro u teškoj prometnoj nesreći na autocesti Novi Sad – Beograd, javlja Kurir.rs.

Kombi koji je prevozio mlade sportaše iz Budimpešte u Beograd oko 3.30 sati iz zasad nepoznatih razloga sletio je i prevrnuo se. Lazar je od siline udara umro na mjestu, a ozljede su zadobila sedmorica dječaka, među njima i Lazarov brat blizanac Luka, kao i 43-godišnji vozač S. S.

Vraćali se s prestižnog natjecanja

Sugovornik Kurira pojasnio je da su se sportaši vraćali s natjecanja koje se održalo u azerbejdažnskom Bakuu. "Na putovanje su išli avionom, ali iz Budimpešte,a iz Beograda do Budimpešte imali su organiziran prijevoz kombijem. Sportaši su u utorak sletjeli u Budimpeštu pa kombijem krenuli prema Beogradu."

"Nažalost, iz zasad nepoznatih razloga, vozač je izgubio kontrolu nad vozilom. Sletjeli su s puta, probili zaštitnu ogradu

i upali u kanal. Pored Lazara bio je i njegov brat blizanac Luka, koji je prije tri dana uzeo zlatnu medalju - najsjajnije odličje na natjecanju u Bakuu", dodao je sugovornik, piše Danas.hr.

Partizan se nakon nesreće oglasio na društvenim mrežama. "Duboko nas je potresla tragična vijest o prometnoj nesreći u kojoj je ugašen mladi život djeteta iz Džudo kluba Partizan. U ovim teškim trenucima, cijela obitelj Partizana tuguje s obitelji stradalog dječaka", stoji u objavi.