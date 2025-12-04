Dvoje teško ozlijeđenih u sudaru kod Šibenika: 68-godišnjak skretao bez prednosti

Jučer, 3. prosinca oko 11,40 sati u Šibeniku, dogodila se prometna nesreća u kojoj su dvije osobe teško ozlijeđene.

Prometna nesreća se dogodila na način da je 68-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom šibenskih registarskih oznaka koji je vukao priključno vozilo s građevinskim materijalom, dolaskom do raskrižja s državnom cestom D-27, koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska, izvršio radnju skretanja ulijevo, a da prethodno nije propustio sva vozila koja se kreću tom cestom, uslijed čega u središnjem dijelu raskrižja dolazi do sudara lijevog bočnog dijela njegovog vozila i prednjeg dijela teretnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka, kojim je upravljao 48-godišnjak, za vrijeme kada mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom “B“ kategorije.

Za vrijeme vožnje, odnosno u trenutku prometne nesreće, 68-godišnji vozač i 59-godišnji putnik iz osobnog vozila nisu koristili sigurnosni pojas te su, nakon ukazane liječničke pomoći u Općoj bolnici u Šibeniku, zadržani na daljnjem liječenju zbog zadobivenih teških tjelesnih ozljeda.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 68-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, 48-godišnji vozač teretnog vozila je uhićen te će tijekom današnjeg dana, uz optužni prijedlog, biti doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku, u kojem je policija predložila kaznu zatvora u trajanju od 30 dana te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 12 mjeseci.