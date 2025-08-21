Dvoje recidivista predano u zatvor

Jučer, 20. kolovoza 2025.godine na sud je u žurnom postupku odveden vozač koji je vozio osobni automobil unatoč oduzetoj vozačkoj dozvoli, a u automobilu mu je pronađen i kokain. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je počinio osam prekršaja.

Sudu je predloženo da mu odredi zadržavanje zbog bojazni da će nastaviti s činjenjem prekršaja obzirom da se radi o ponavljaču prekršaja koji je do sada četiri puta pravomoćno kažnjen. Sudu je predloženo da mu se izrekne maksimalna zatvorska kazna, ali i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od godine dana.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 10 dana nakon čega je predan u zatvor.

U odnosu na prometnu nesreću koja se dogodila u utorak, 19. kolovoza u 5,50 sati na Trogirskoj cesti- D8, provedenim istraživanjem utvrđeno je da je sudionica prometne nesreće, 35-godišnjakinja vozačica upravljala osobnim vozilom pod utjecajem alkohola od 1,76 g/kg, a nakon izvršnosti rješenja o ukidanju i oduzimanju vozačke dozvole. Obzirom da je 35-godišnjakinja višestruka ponavljačica teških prometnih prekršaja od kojih upravljanje vozilom nakon ukidanja i oduzimanja vozačke dozvole, od suda je zatraženo da joj odredi zadržavanje kako bi se istu spriječilo u daljnjem činjenju prekršaja, da joj se izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana te zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima svih kategorija u trajanju od devet mjeseci.

Sud joj je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana nakon čega je predana u zatvor.