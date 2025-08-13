Dvoje ljudi u susjedstvu umrlo zbog otrovanih sendviča s prikolice, još 17 ih je u bolnici

Žena (45) u Italiji umrla je nakon što je pojela sendvič kupljen na prikolici u Kalabriji prošlog tjedna, izvještava UNILAD. Ona je već druga osoba koja je umrla nakon što je jela s tog štanda.

Prema talijanskoj novinskoj agenciji ANSA, Tamara D'Acunto pojela je sendvič koji je sadržavao kobasicu i repu prije nego što je preminula prije tjedan dana. Umro je i 52-godišnji Luigi Di Sarno koji je ranije pojeo sendvič s kobasicom i brokulom u Napulju, prenosi Index.

Nakon Di Sarnove smrti, prikolica koja je posluživala sendviče oduzeta je vlasniku, a sporni proizvod je, prema izvještajima ITV Newsa, bila brokula konzervirana u ulju. LBC izvještava da je najmanje 17 osoba također hospitalizirano nakon znakova botulizma, uključujući dva 17-godišnjaka i dvije žene u četrdesetima. Petero ih je na jedinici intenzivne njege, izvještava PEOPLE.

"Vlasnik prikolice je koristio isti pribor za svu hranu"

Prema Američkim centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), botulizam uzrokuje bakterija Clostridium botulinum, koja može napasti živčani sustav tijela, što rezultira poteškoćama s disanjem, paralizom mišića ili čak smrću.

Tužiteljstvo u Paoli sada provodi istragu, pri čemu je utvrđeno da je nekoliko proizvoda na tezgi sadržavalo tu bakteriju. Tužitelj uključen u slučaj rekao je da pretpostavljaju kako je vlasnik prikolice koristio isti kuhinjski pribor za rukovanje svom hranom. "Inače je ovo neobjašnjivo", dodao je.

Odvjetnik Francesco Liserre, predstavnik uličnog prodavača, tvrdi da su proizvodi koji su se prodavali na prikolici bili "skladišteni u hladnjaku i otvarani po potrebi" te da je njegov klijent slomljen zbog onoga što se dogodilo. "Uvjeren je da je kontaminacija već bila prisutna u proizvodima", dodao je Liserre.

Pod istragom je deset osoba, uključujući liječnike

Deset osoba trenutačno je pod istragom, uključujući ulične prodavače, nekoliko liječnika koji su liječili dvije žrtve prije njihove smrti i menadžere tvrtki odgovornih za proizvodnju kontaminiranog proizvoda. Maria Rosaria Campitiello, voditeljica Odjela za prevenciju, istraživanje i zdravstvene hitne slučajeve, rekla je u ranijoj izjavi da se pacijentima daju "životno važni protuotrovi".

"Treba napomenuti da su hrana izložena riziku od botulinskog toksina uglavnom domaće konzerve koje su vakuumski pakirane, u ulju ili u vodi i, rijetko, industrijski proizvodi. Zato je važno poštovati pravila za ispravnu i sigurnu pripremu i skladištenje hrane", obrazložila je.

Većina bolnica nema potreban protuotrov

Danas je Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb regije Kalabrije objavio izjavu u kojoj navodi da je aktiviran postupak za hitne slučajeve utvrđen u ovakvim slučajevima, koji zahtijeva trenutačnu obavijest Centru za kontrolu otrovanja u Paviji, jedinom nacionalnom centru određenom za upravljanje botulizmom.

"Nijedna regija ili bolnica u zemlji nije ovlaštena za skladištenje protuotrova u vlastitim objektima. Ovaj serum je ipak isključivo dostupan Ministarstvu zdravstva, koje ga drži na određenim sigurnim lokacijama i distribuira samo putem Centra za kontrolu otrovanja Lombardije.

Prve dvije bočice, korištene za prve pacijente, poslane su izravno iz Vojne ljekarne u Tarantu. Međutim, kako se broj slučajeva povećavao, ukazala se potreba za dodatnim zalihama", objavili su.