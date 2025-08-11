Dvojac sa splitskog područja ostalo bez 74 tisuće eura zbog 'brze zarade' na internetu

Policijska uprava splitsko-dalmatinska zaprimila je dvije prijave građana koji su postali žrtve prijevara putem internetskih oglasa i telefonske komunikacije, a kojima je počinitelj ili više njih pribavilo značajnu protupravnu imovinsku korist.

U prvom slučaju, 67-godišnji muškarac je na društvenoj mreži pronašao oglas o mogućnosti dodatne zarade ulaganjem u fondove. Nakon što je ostavio svoje osobne podatke i kontakt broj, telefonski ga je kontaktirala nepoznata muška osoba te zatražila uplatu početnog iznosa od 250 eura.

U razdoblju tijekom srpnja i kolovoza, više osoba ga je kontaktiralo i tražilo nove uplate, navodno radi ostvarivanja većeg povrata, što je on i činio. Međutim, obećana dobit mu nikada nije isplaćena, te je naknadno shvatio da je prevaren u ukupnom iznosu od 34.840 eura.

U drugom slučaju, 61-godišnja žena je putem telefona stupila u kontakt s nepoznatim muškim osobama, a od studenog 2024. godine, prema njihovim uputama, u više navrata kupovala je kriptovalute uplaćujući novčane iznose na njima dostavljene račune. Nakon što joj sredstva i dobit nisu vraćeni, shvatila je da je prevarena, a ukupna šteta procjenjuje se na 40.000 eura.

Policija traga za počiniteljima

U oba slučaja policija provodi kriminalistička istraživanja u cilju identifikacije počinitelja.

Pozivamo građane da budu iznimno oprezni pri internetskim kupoprodajama i komunikaciji s nepoznatim osobama, te da nikada ne dijele podatke s bankovnih kartica ili dopuštaju instalaciju aplikacija koje omogućuju udaljeni pristup njihovim uređajima.

Obzirom da se skoro svakodnevno pojavljuju novi načini računalnih prijevara, važno je informirati se radi čega Policijska uprava splitsko-dalmatinska provodi preventivnukampanju „SafetyNet- Bitka za sigurnost“.

Informirajte se, budite oprezni, ne poklanjajte povjerenje i osobne podatke bilo kome.

Ukoliko sumnjate na prijevaru, pozivamo građane da svaki takav način komunikacije prijave policiji.

Posjetite stranice Web heroj - Ulovimo lika s weba koji tvoje € vreba i saznaj kako i na koji način se zaštititi - izvijestila je PU SD.