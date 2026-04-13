Dvojac osumnjičen za provalu na Zlarinu: Ukraden alat i građevinski materijal

Policijski službenici Postaje pomorske policije Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjakom i 70-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške krađe na štetu 29-godišnjaka.

Sumnjiče se da su dana 8./9. travnja na Zlarinu, s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi, provalili u skladišni prostor u vlasništvu 31-godišnjaka odakle su otuđili razni alat i građevinski materijal, čime je počinjena materijalna šteta od oko 1.500 eura.

Nakon provedenog istraživanja osumnjičeni muškarci su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava je dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.