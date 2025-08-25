Dvodnevni povratak u prošlost: Vrgorac domaćin festivala “Vrhgora – Mitovi i legende”

Vrgorac se krajem kolovoza, već treću godinu za redom pretvara u poprište jedinstvenog putovanja kroz vrijeme. U petak i subotu, 29. i 30. kolovoza, u gradskom parku održava se srednjovjekovni festival “Vrhgora – Mitovi i legende”, manifestacija koja će posjetiteljima svih uzrasta približiti bogatu baštinu, viteške običaje i život srednjovjekovnog čovjeka.

Tijekom dva dana trajanja festivala bit će podignuto pravo srednjovjekovno selo u kojem će posjetitelji moći razgledati iznimno velik drveni dvorac i viteške tabore, upoznati se s izloženom opremom i oružjem te doživjeti atmosferu nekadašnjih vremena kroz viteške igre, ringišpile za djecu, borbe i škole mačevanja te streličarstva. Sudjelovat će brojna povijesna i viteška društva iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Rumunjske, među kojima su Udruženje vitezova Rusag iz Prijedora, Povijesna udruga Kaštel iz Svetvinčenta, Vitezovi Hercega Stjepana Kosače iz Stoca te glazbeni sastav Viatores Festivi, specijaliziran za srednjovjekovnu glazbu.

Program festivala obuhvaća i niz kulturno - edukativnih sadržaja

U petak će biti predstavljen projekt “Pleterni vremeplov” Srednje škole Tina Ujevića iz Vrgorca, a svi zainteresirani moći će se okušati u srednjovjekovnoj radionici tkanja pod vodstvom Duje Galića. Književni dio programa donosi predstavljanje knjige “Na vrh gore park” autora Dražena Markotića Vege, dok će večernji sati biti rezervirani za atraktivne vatrene performanse koji će dodatno obogatiti doživljaj i osigurati poseban vizualni spektakl.

Subotnje jutro rezervirano za nešto mlađe uzraste, donosi cirkusku predstavu “Balade Jage III. Kukuriječkog” u izvedbi Loop Cirkusa, a potom i srednjovjekovnu čitaonicu u kojoj će Božica Babičić predstaviti dječju slikovnicu Klokić. Nakon toga slijedi radionica cirkuskih vještina. U 17 sati održat će se svečani mimohod kroz Vrgorac u kojem će sudjelovati svi festivalski sudionici. Od 18 sati ponovno se otvara srednjovjekovno selo s igrama, borbama i školama mačevanja i streličarstva, dok će paralelno trajati niz radionica – od izrade nakita i učenja glagoljice do glazbenog bubnjarskog kruga. Subotnji program kulminira u 21 sat performansom “Varuna – ratnice plesa” koji kombinira ples, vatru i mitološku priču.

Festival neće stati na tome

Svakodnevno će biti otvoren srednjovjekovni sajam na kojem će se nuditi rukotvorine, odjeća, igračke i narodni lijekovi, a posebna atrakcija bit će srednjovjekovna konoba u kojoj će se posjetitelji moći poslužiti kraljevskim vinom i janjetinom, viteškim pivom i odojkom, dvorskom kokoši, kao i jednostavnijim jelima poput prinčevih krumpira i princezinih štapića. Oni željni potpunog doživljaja moći će besplatno postaviti šator i prenoćiti u srednjovjekovnom kampu u parku.

Organizatori iz Centra za kulturu i baštinu Grada Vrgorca ističu kako je cilj festivala ne samo zabava nego i očuvanje te popularizacija povijesne baštine, povezivanje različitih udruga i gradova kroz zajedničko stvaranje autentične atmosfere, kao i edukacija mlađih generacija o vrijednostima koje baštinimo. Očekuje se dolazak brojnih domaćih i stranih posjetitelja, a svi programi bit će dostupni besplatno.

“Vrhgora – Mitovi i legende” poziva sve ljubitelje povijesti, kulture i dobre zabave da posljednji vikend u kolovozu provedu u Vrgorcu i dožive dvodnevnu srednjovjekovnu priču koja spaja mitove, legende i stvarnost u jedinstvenom festivalu. Više informacija možete saznati na Facebook stranici VrhGora festvala i Centra za kulturu i baštinu grada Vrgorca.