Dvoboj Osijeka i Hajduka proglašen utakmicom visokog rizika

Na stadionu Opus Arena u Osijeku u nedjelju će se s početkom u 17.45 sati odigrati nogometna utakmica 22. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige između NK Osijek i HNK Hajduk koju je Ravnateljstvo policije Ministarstva unutarnjih poslova proglasilo utakmicom visokog rizika.

Utakmica je proglašena utakmicom visokog rizika te će policija, uz koordinativnu ulogu Stožera za osiguranje utakmica visokog rizika Ravnateljstva policije, sukladno Protokolu o sigurnosti na utakmicama visokog rizika i sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09, 92/14, 70/19), Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (NN 117/03, 71/06, 43/09, 34/11, 114/22) i Zakonu o javnom okupljanju (NN 128/99, 90/05, 139/05, 150/05, 82/11, 78/12, 114/22), poduzimati mjere i radnje iz svoje nadležnosti, navodi MUP na svojim službenim stranicama.

S obzirom na očekivani veliki interes gledatelja te očekivani dolazak većeg broja gostujućih navijača, svi su posjetitelji pozvani da se pridržavaju odredbi vezanih uz Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, osobito vezano uz neprimjereno skandiranje, konzumaciju alkohola i uporabu pirotehnike.

"Ovim putem pozivamo sve navijače, posjetitelje i građane na fer, korektno i sportsko navijanje bez rasističkog i diskriminatornog skandiranja prije, za vrijeme i nakon utakmice", navodi se u MUP-ovom priopćenju.